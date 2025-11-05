Bà ngoại 6X 'nuôi tóc bạc để trải nghiệm tuổi già một cách dũng cảm'

Trải lòng với Ngôi Sao, chị Uyên thừa nhận việc chấp nhận mái tóc bạc tự nhiên là cả một hành trình dài học cách yêu thương, làm quen với sự đổi thay của cơ thể theo thời gian. Giống như số đông phụ nữ, chị Uyên cũng từng bị ảnh hưởng bởi định kiến tóc bạc là dấu hiệu của sự già nua, nên chọn giải pháp nhuộm tóc suốt 30 năm qua để giữ mái tóc đều màu đồng thời là cách để trấn an bản thân trước sự thay đổi của tuổi tác.

Trước khi nghỉ hưu, chị Nguyễn Bích Uyên, sinh năm 1965, công tác tại phòng nhân sự một công ty bảo hiểm tại Hà Nội.

"Ngày trẻ, khi tóc bạc chưa lộ nhiều, tôi có mái tóc đẹp, suôn mượt và óng ả. Sau khi sinh con, tóc bạc nhiều hơn, tôi bắt đầu thói quen nhuộm tóc từ khoảng năm 1995. Tần suất nhuộm cứ thế tăng theo thời gian, 3 tháng một lần, 2 tháng một lần rồi đến hàng tháng, thậm chí có những lúc 15 - 20 ngày đã phải chấm chân tóc", chị Uyên kể.

Càng nhuộm, tóc càng hư tổn, xơ cứng, rụng nhiều đến mức khu vực đỉnh đầu có dấu hiệu bị hói nhưng chị Uyên không còn cách nào, lại tặc lưỡi, tiếp tục nhuộm. "Xã hội đã hình thành quy tắc bất thành văn rằng hình ảnh một người phụ nữ tóc bạc gắn liền với sự già nua, chậm chạp và không giúp ích được gì. Tôi cứ nhuộm tóc, thở dài, rồi lại nhuộm", người phụ nữ sinh năm 1965 chia sẻ.

Vài năm trở lại đây, khi thấy phụ nữ thế giới dần thay đổi quan niệm về mái tóc bạc, tháng 4/2023 chị Uyên cũng quyết tâm "giải phóng" mái tóc khỏi các loại hóa chất đổi màu. Thời gian đầu khi tóc còn lẫn lộn sợi đen, sợi trắng, chị Uyên đã chọn giải pháp đội tóc giả hoặc kết hợp thêm phụ kiện như khăn, mũ để trông thời trang hơn, cũng như tránh sự chú ý vào mái tóc còn loang lổ.

Chị Uyên cho biết quãng thời gian tóc bạc chưa đều, vẫn còn lẫn tóc chứa thuốc nhuộm, chị thường kết hợp thêm phụ kiện như mũ, khăn để hạn chế sự tập trung của mọi người vào mái tóc đang loang lổ màu.

"Hai tháng nghỉ hè ở châu Âu, thời tiết nắng nóng, di chuyển nhiều cộng thêm mái tóc giả khiến tôi thấy bất tiện vô cùng. Ở những nơi tôi có cơ hội đặt chân đến như Paris hay Bỉ, Đức, Hà Lan,... tôi bắt gặp những người phụ nữ châu Âu ở độ tuổi trung niên trông cực kỳ sành điệu và quyến rũ với mái tóc bạc, điều đó khiến tôi tự hỏi bản thân tại sao mình lại phải che giấu tóc thật trong bộ tóc giả nóng bức", chị Uyên nhớ lại một trong những bước ngoặt đối với hành trình "nuôi tóc bạc để trải nghiệm tuổi già một cách dũng cảm" của bản thân.

Hai năm nói không với thuốc nhuộm, chị Uyên nhận thấy mái tóc bớt hư tổn, khỏe mạnh hơn trông thấy. Dù tóc chưa đều màu hoàn toàn, vẫn lẫn những vệt đen nhưng chị Uyên xem đây như hiệu ứng loang màu balayage đẹp mắt. "Những sợi bạc xen lẫn nền tóc đen hay màu muối tiêu tạo ra hiệu ứng chuyển màu đẹp mắt, rất ‘tây’. Kiểu nhuộm này đang rất thịnh hành, nhiều người cố nhuộm còn không được, không ngờ một ngày mái tóc tự nhiên của tôi lại cá tính đến vậy", chị Uyên chia sẻ.

Chị Uyên muốn chứng minh phụ nữ dù tuổi nào cũng có thể đẹp và tỏa sáng theo cách riêng.

Từ một người từng "mắc kẹt" trong định kiến về mái tóc bạc, chị Uyên hiện xem đây như một phần tự nhiên của cơ thể, biến nó thành nét đẹp, cá tính riêng. Mái tóc bạc "lấp lánh" cũng trở thành điểm đặc trưng, chủ đề quen thuộc mỗi khi bạn bè, đồng nghiệp nhắc tới chị Uyên.

"Hãy đón nhận và yêu nét riêng của bản thân. Thôi bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình, làm điều mình muốn và thấy hạnh phúc", người phụ nữ tuổi 60 nhắn nhủ đến chị em phụ nữ.