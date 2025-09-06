Mẹ hai con được khen xinh đẹp hơn với mái tóc bạc tự nhiên

Từ ngày đi học, Yukari, 34 tuổi, đã không thích mái tóc xoăn tự nhiên vì thấy chúng lúc nào cũng xơ rối, bông xù. Cô thích có mái tóc đen thẳng mượt nên từ năm lớp 11, duỗi tóc đã trở thành thói quen hàng tháng. Điều này theo thời gian cũng khiến Yukari tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ cho mái tóc.

Từng tự ti về mái tóc xoăn tự nhiên và không thích để lộ tóc bạc, Yukari hiện nổi tiếng trên Instagram nhờ mái tóc muối tiêu độc đáo.

Sau khi sinh con đầu lòng cách đây 5 năm, Yukari tiếp tục đối mặt với tình trạng tóc bạc nhanh. Do đó, bên cạnh duỗi tóc, bà mẹ hai con có thêm thói quen mới là nhuộm đen. Cô nhuộm tóc gần như hàng tháng để giữ mái tóc đen óng như kỳ vọng. Chỉ tính riêng việc nhuộm đen, mỗi tháng Yukari tốn khoảng 8.000 yên (khoảng 1,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, Yukari thú nhận dần dần không còn thấy vui vẻ, thoải mái với việc chăm sóc mái tóc như vậy nữa. Bà mẹ hai con thấy kiệt sức khi phải đến tiệm làm tóc hàng tháng, dành vài giờ đồng hồ và tiền bạc cho việc duỗi, nhuộm tóc. Cuối cùng, cô quyết định để mái tóc bạc tự nhiên và ngừng dùng hóa chất tạo kiểu, đổi màu.

Yukari cho biết tập trung vào chăm sóc tóc chắc khỏe, bóng mượt sẽ giúp tổng thể mái tóc trông đẹp hơn, bớt cảm giác già nua do màu tóc bạc đem lại.

Mái tóc mới với những lọn xoăn tự nhiên, kết hợp các lọn tóc màu muối tiêu không chỉ khiến Yukari thấy nhẹ nhõm, không cần phải chăm sóc quá nhiều mà còn nhận được nhiều lời khen "tự tin", "độc đáo". Bà mẹ hai con cho biết từ khi "mặc kệ" những lọn tóc bạc, cô được gia đình và bạn bè khen xinh đẹp, phong cách hơn trước đây, giúp cô thêm tự tin về vẻ ngoài, bớt lo lắng việc tóc bạc thể hiện tuổi tác.

Yukari cũng cho biết thay vì nhuộm màu, hiện cô tập trung chăm sóc mái tóc khỏe mạnh, cải thiện độ bóng mượt, giúp tổng thể trông tràn đầy sức sống, bớt xuề xòa hay già nua. Khi trang điểm, Yukari ưu tiên màu son môi tươi tắn, chọn trang phục thanh lịch để vẻ ngoài chỉn chu, rạng rỡ.

Yukari khuyên bạn khi chấp nhận để tóc bạc, nên chọn style trang điểm tươi tắn, tự nhiên nhằm trung hòa tổng thể, tránh chọn lối trang điểm quá đậm hay nhợt nhạt vì dễ tạo cảm giác già nua, kém sức sống.