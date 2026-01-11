Jennifer Phạm hóa 'cô gái bản' chấm thi hoa hậu giữa trời 5 độ C

Jennifer Phạm là một trong các giám khảo của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Cô có mặt ở Sa Pa từ sớm, trang điểm và chuẩn bị trang phục cho chung kết, diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở trung tâm Sân Quần.

Hoa hậu nói khi biết địa điểm tổ chức chung kết cuộc thi là Sa Pa, cô liền chọn trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao. Jennifer Phạm kết hợp lối trang điểm và kiểu tóc 'hack tuổi', tạo dáng giữa thời tiết giá lạnh của Sa Pa về đêm.

Jennifer Phạm cho biết cô rất phấn khởi vì đã chọn được gương mặt đăng quang xứng đáng sau hành trình tuyển chọn với nhiều kỷ niệm, hoạt động ý nghĩa. Cô đồng hành cuộc thi từ họp báo, sơ khảo và thấy các thí sinh Gen Z ngày càng hoàn thiện bản thân.

Giám khảo - NSƯT Việt Anh - đánh giá chất lượng thí sinh năm nay đồng đều. Anh nói hành trình của các ứng viên không đoạt danh hiệu vẫn chưa kết thúc, đồng thời mong muốn mỗi thí sinh đều trở thành 'đại sứ du lịch' trong tương lai.

Hội đồng giám khảo chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 còn có luật sư Nguyễn Chiến, MC Thảo Vân, NSND Quang Vinh (từ trái qua).

Ban tổ chức cuộc thi cho biết họ chọn Sa Pa vì đây là điểm hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu văn hóa và tinh thần hiếu khách.

Đêm chung kết được đan xen bằng các tiết mục âm nhạc, góp phần tạo cảm xúc và cao trào cho chương trình. Tuấn Hưng khuấy động không khí bằng hai bản hit Gấp đôi yêu thương và Nắm lấy tay anh.

Lệ Quyên mặc hở giữa trời 5 độ C. Sau khi trình diễn hai ca khúc Nếu em được chọn lựa và Vì em còn thương, cô cởi bỏ áo choàng lông, khoe bộ jumpsuit cắt xẻ.

Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn liên khúc Nửa vầng trăng, Một thuở yêu người, Màu xanh yêu thương.

Cũng trong chung kết, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh cùng á hậu 1 Huỳnh Kim Anh và á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết có màn final walk trước khi khép lại nhiệm kỳ.

Trong giây phút final walk, Phạm Thị Ngọc Quỳnh rưng rưng: 'Tôi tự nhắc mình phải luôn nỗ lực. Hôm nay tôi khép lại một chương rực rỡ của cuộc đời, mở ra hành trình mới trưởng thành hơn'.

Hoa hậu Ngọc Hân và MC Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2008, vương miện thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau thời gian tạm ngừng, cuộc thi trở lại năm 2022 và tổ chức định kỳ hai năm một lần.