Gu mặc gợi cảm của bạn gái diễn viên Quang Minh

Đầu năm mới, Tăng Khánh Chi đăng ảnh chơi pickleball trong bộ váy thể thao màu trắng. Người đẹp cho biết cố gắng ra sân luyện tập nhiều hơn, hướng đến mục tiêu đánh bóng giỏi hơn năm ngoái. Gần một năm qua, cô nỗ lực tập luyện giảm 15 kg và lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con.

Khánh Chi và Quang Minh công khai tình cảm tháng 11/2024 - thời điểm cả hai đón con trai đầu lòng. Cô yêu thích thời trang và các hoạt động nghệ thuật, hiện tập trung kinh doanh.

Quang Minh quê tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Làm giàu với ma.

Tăng Khánh Chi chuộng phong cách năng động và gợi cảm. Ngoài những bộ đồ thể thao, cô thường chọn váy áo trễ vai, quần shorts, váy xẻ đùi, áo quây, bra top.

Trong bữa tiệc mừng tuổi mới năm ngoái, cô chọn đầm xuyên thấu hở vai, trang điểm tông hồng cam.

Trong các chuyến nghỉ dưỡng, cô ưu tiên những bộ đầm maxi bằng voan dáng freesize, cắt xẻ ở vai, chân, vừa tạo sự thoải mái, vừa tôn hình thể.

Bạn gái Quang Minh được nhiều người khen có vóc dáng săn chắc và cao ráo. Trong một lần đi biển, cô chọn bikini tông nâu kèm khăn choàng đồng điệu, phối vòng tay chiến binh mạ vàng.

Người đẹp tạo dáng trong khu nghỉ với đầm xếp bèo - xu hướng hot theo phong cách thập niên 2000, túi Burberry.

Trang phục dạo biển với bra top khoe eo thon cùng quần shorts. Để thêm thời trang, cô sử dụng kính mắt retro kiểu thập niên 1930.

Cô thể hiện phong cách sân bay với quần ren xuyên thấu - mốt hot năm ngoái được giới trẻ yêu thích, dép Crocs và túi Dior hàng nghìn USD.

Tăng Khánh Chi có thói quen diện cả bộ đồng màu, đơn sắc từ quần áo đến phụ kiện, ít chọn đồ họa tiết rườm rà. Theo cô, mặc như vậy trông sang trọng và trẻ hơn.

Phong cách đường phố theo mốt Y2K gợi cảm gồm váy quây denim xếp bèo và bốt đồng điệu.

Tăng Khánh Chi tôn eo trong bộ đồ gồm chân váy dáng cột, crop top, tạo điểm nhấn bằng thắt lưng.