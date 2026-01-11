Angela Phương Trinh cắt 'tóc chó sói'

Hôm 9/11, Angela Phương Trinh đăng tải loạt ảnh khoe kiểu tóc mới. Nữ diễn viên được khen "đẹp trai", "đẹp phi giới tính" sau khi chia tay mái tóc dài.

Kiểu tóc mới được nhiều người khen hợp với gương mặt và phong cách Angela Phương Trinh theo đuổi thời gian qua.

Mái tóc mới của Angela Phương Trinh mang đặc trưng tóc wolf cut, tỉa nhiều lớp một cách ngẫu hứng, phần trước ngắn, đuôi dài, hơi hướng nổi loạn, cá tính. Wolf Cut (tạm dịch: tóc chó sói) là xu hướng tóc lai giữa tóc mullet và shag có từ thập niên 1970, được nhiều ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock và punk ưa chuộng nhờ vẻ nổi loạn, phóng khoáng. Hiện kiểu tóc này được ứng dụng unisex, từng là xu hướng hot của hè 2021 - 2022.

Trước đó, dù xây dựng hình ảnh theo hướng phi giới tính, thường xuyên ăn vận phong cách menswear, Angela Phương Trinh vẫn giữ mái tóc dài. Trong một số bộ ảnh, video, cô sử dụng tóc giả ngắn hoặc búi tóc sát da đầu, thỉnh thoảng kết hợp thêm với khăn mang phong cách đường phố, bụi bặm.

Tóc 'chó sói' được cắt tỉa nhiều lớp ngẫu hứng để tạo độ bồng bềnh, phần trước ngắn, phần đuôi dài hơn, đem tới tinh thần nổi loạn và táo bạo.

Khoảng một năm qua, Angela Phương Trinh trở lại với chế độ tập luyện nặng cùng lực sĩ Phạm Văn Mách, tiếp tục mục tiêu xây dựng hình thể gợi cảm theo hướng khỏe mạnh với đặc trưng bụng múi, hông nở, đùi to như các mỹ nhân Mỹ Latin. Cô thường xuyên khoe cơ bắp và chọn style ăn mặc phong cách menswear, khiến nhiều khán giả bất ngờ gọi cô bằng các biệt danh như "anh Trinh", "cô gái đô con"... Một số khán giả nói tiếc cho vẻ ngoài mềm mại, nữ tính trước kia của cô. Bên cạnh đó cũng có nhiều người thể hiện sự nể phục về thành quả tập luyện mà Angela Phương Trinh đạt được.

Mái tóc dài trước đây của Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, nổi tiếng qua nhiều phim như Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí... Vài năm qua, cô rời showbiz, chuyên tâm học Phật pháp và thường xuyên đi chùa làm công quả. Dù ít tham gia các hoạt động showbiz, Angela Phương Trinh thỉnh thoảng vẫn được các nhãn hàng mời quảng cáo.