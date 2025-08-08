Hoa hậu Ngọc Khánh, diễn viên Kiều Trinh tự tin khoe tóc bạc

Diễn viên Kiều Trinh

Diễn viên Kiều Trinh tự tin với mái tóc bạc thay vì nhuộm đen, che giấu dấu hiệu tuổi tác.

Ở tuổi 48, diễn viên Kiều Trinh nhiều lần khoe mặt mộc hằn nếp nhăn, mái tóc lấm tấm muối tiêu. Dịp thường ngày, diễn viên phim 'Bi, đừng sợ' để mái tóc thẳng tự nhiên, thỉnh thoảng buộc đuôi ngựa gọn gàng. Dự các sự kiện trang trọng, cô thường uốn xoăn, để các lọn tóc bạc xen lẫn tóc đen tạo highlight, giúp tổng thể thêm nổi bật.

Mới đây, Kiều Trinh tiết lộ chuyện yêu thêm lần nữa ở tuổi U50, được bạn trai chiều chuộng, chăm sóc hết mực.

Hoa hậu Ngọc Khánh

Mỹ nhân 7X tự tin khoe mái tóc muối tiêu từ dịp thường ngày cho đến những dịp dự sự kiện, chụp hình.

Cận kề tuổi ngũ tuần, mái tóc của Hoa hậu Ngọc Khánh đã bạc khá nhiều nhưng cô vẫn để mọi thứ tự nhiên. Hoa hậu Việt Nam năm 1998 trung thành với mái tóc bạc nhiều năm nay thay vì nhuộm màu, che giấu dấu hiệu tuổi tác. Cô từng chia sẻ quan niệm "Don’t hide your grays, better to highlight it" (tạm dịch: Đừng che giấu những sợi tóc bạc, tốt hơn hết là hãy làm nổi bật chúng".

Ca sĩ Phương Linh

Nữ ca sĩ có mái tóc điểm bạc, lộ rõ mỗi khi vén cao tóc hai bên mai nhưng không có ý định che đi bằng thuốc nhuộm.

Phương Linh cho biết cô có mái tóc mỏng, sợi mảnh và cũng đã xuất hiện nhiều sợi bạc ở độ tuổi tứ tuần nhưng không che giấu hay sử dụng hóa chất đổi màu. Khi fan hỏi lý do, cô thẳng thắn nói tóc bạc cũng có vẻ đẹp riêng và người có tuổi bị bạc tóc là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa cô bỏ bê chăm sóc mái tóc.

Gần đây, giọng ca quê Thanh Hóa còn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Cô thừa nhận càng lớn tuổi tóc càng mọc chậm dần nên có thể đây là lần cuối cô hiến tóc.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Tóc bạc của Mai Phương Thúy tập trung nhiều ở phần đỉnh đầu, dễ lộ rõ.

Từ cách đây vài năm, Mai Phương Thúy đã bị bạc tóc khá nhiều ở vùng đỉnh đầu. Thay vì e ngại, người đẹp sinh năm 1988 còn hài hước nói: "Từ giờ hãy gọi tôi là Thúy Bạc. Có lẽ một ngày nào đó tôi là người bạc tình nhưng chưa đến ngày đó thì tôi đã bạc hết cả tóc. Tóc tôi đã bạc đến mức độ này... Tôi là người trưởng thành ngày đêm suy tư trăn trở đấy các bạn".