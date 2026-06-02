Dò chậm vé xổ số miền Nam, khách suýt mất 6 tỉ đồng

Sáng 2-6, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng muộn 3 vé Trà Vinh trúng giải độc đắc (dãy số 512263), do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 29-5.

Trúng độc đắc 3 vé Trà Vinh nhưng khách hàng phát hiện trễ mấy ngày. Ảnh: ĐLVS Duy

"Một tiệm vàng đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc rồi liên hệ với đại lý vé số Duy để đổi thưởng lại" - anh Duy thông tin.

Trước đó, vào ngày 29-5, ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải ba 16 vé và trúng giải an ủi 5 vé Trà Vinh.

Ngày 27 và 28-5, đại lý vé số Duy cũng đổi thưởng cho nhiều khách hàng may mắn trúng giải an ủi 16 vé và trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 27-5.

Ở khu vực miền Nam, cùng với TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long là địa phương liên tục có người trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Trong đó, đại lý vé số Duy là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng hoặc được khách hàng chọn đổi thưởng giải độc đắc và giải an ủi.

Đại lý vé số Duy liên tục đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải an ủi và giải độc đắc xổ số miền Nam. Ảnh: ĐLVS Duy

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 2-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.