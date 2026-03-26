Nghịch lý những "siêu dự án" nghìn tỉ phơi sương, cầu xây xong... để ngắm ở Đà Nẵng

Biệt thự "ma" bên dòng sông di sản và những khung bê tông nham nhở

Từng được kỳ vọng là "vùng đất hứa" tại cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng, khu đô thị Golden Hills City, phường Hải Vân (huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu cũ) do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư giờ đây lại hiện lên với vẻ hiu hắt đến nao lòng. Với quy mô hơn 380ha và tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng, dự án này từng được quảng bá là đô thị sinh thái hiện đại bậc nhất.

Hàng trăm biệt thự xuống cấp trong khu đô thị sinh thái Golden Hills City bỏ hoang ở Đà Nẵng, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Ảnh: Viết Niệm

Thế nhưng, trái ngược với những lời hoa mỹ, ghi nhận thực tế của PV cho thấy hàng trăm căn biệt thự, shophouse tại đây mới chỉ hoàn thiện phần thô rồi "đứng hình" suốt nhiều năm. Những mảng tường gạch rêu phong chưa tô trát, cửa sổ trống hoác như những "con mắt" vô hồn nhìn ra dòng sông Cu Đê.

Ông Ngô Trí (50 tuổi, người dân địa phương) xót xa: "Nhìn những dãy nhà tiền tỉ mà phơi mưa phơi nắng, cỏ mọc lút đầu người, có lúc còn thành nơi chăn thả trâu bò, chúng tôi thấy lãng phí quá. Đất đai thì bỏ hoang, trong khi người dân thiếu tư liệu sản xuất".

Hàng trăm căn biệt thự, shophouse tại đây mới chỉ hoàn thiện phần thô rồi "đứng hình" suốt nhiều năm. Ảnh: Viết Niệm

Cùng chung số phận "ngủ đông" là dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort nằm trên cung đường biển "tỷ đô" Trường Sa. Khởi công từ đầu năm 2020, đến nay dự án này vẫn chỉ là những khối bê tông xám xịt, nham nhở. Hai tòa tháp 30 tầng sừng sững bên bờ biển Tân Trà xinh đẹp nhưng lại trở thành "vết sẹo" cảnh quan khi chưa biết ngày nào mới có thể "cán đích".

Việc các dự án chậm tiến độ, vướng sai phạm về pháp lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ không chỉ khiến nhà đầu tư "chôn vốn" mà còn khiến nguồn lực đất đai của thành phố bị "đóng băng", gây thất thu ngân sách kéo dài.

Nằm ở vị trí đắc địa, nhưng sau hơn 5 năm khởi công, dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort vẫn chỉ là khối nhà dở dang, trơ khung bê tông. Ảnh: Viết Niệm

"Cầu chờ đường" và bài toán hạch toán hiệu quả từ đồng tiền thuế của dân

Không chỉ ở mảng bất động sản, nghịch lý lãng phí còn hiện hữu rõ nét ở các công trình hạ tầng công cộng. Câu chuyện cây cầu Quảng Đà nối nhịp Đà Nẵng - Quảng Nam cũ là một ví dụ điển hình cho tình trạng đầu tư chưa đồng bộ.

Dù đã thông xe kỹ thuật từ tháng 3/2025 với số vốn đầu tư hơn 274 tỉ đồng, nhưng đến nay, cây cầu này vẫn gần như "vô dụng". Lý do thật tréo ngoe: Phía Quảng Nam vẫn thiếu hơn 4,5km đường dẫn. Một cây cầu hiện đại, sừng sững giữa đồng không mông quạnh, trong khi lối lên cầu chỉ là đường đất tạm bợ, cao độ chênh lệch cả 2m, khiến phương tiện giao thông gặp muôn vàn khó khăn.

Cầu Quảng Đà thông xe kỹ thuật tháng 3/2025 nhưng đến nay chưa làm phần đường dẫn phía địa bàn thuộc Quảng Nam cũ. Ảnh: Viết Niệm

Thực trạng tại Golden Hills hay cầu Quảng Đà đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Phải chăng chúng ta đang đầu tư dàn trải, làm hạ tầng để "vây" các khu đất phân lô thay vì phục vụ nhu cầu thực tế của người dân?

Thấm nhuần tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc "lãng phí còn đáng sợ hơn tham nhũng", lãnh đạo TP. Đà Nẵng đang rốt ráo thay đổi tư duy phát triển. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, đầu tư công giai đoạn tới phải là cuộc đua về hiệu quả.

Được kỳ vọng là nhịp cầu nối đôi bờ vui Quảng Nam cũ - Đà Nẵng nhưng đến nay dự án cầu Quảng Đà vẫn chưa phát huy hiệu quả đầu tư. Ảnh: Viết Niệm

Thành phố sẽ kiên quyết không để nguồn vốn "nằm chờ" trên những con đường chưa cần thiết, thay vào đó sẽ dồn lực cho các dự án động lực thực sự như cảng Liên Chiểu, hạ tầng số và chống ngập. Bài toán đặt ra là mỗi đồng ngân sách bỏ ra phải thu về lợi ích xã hội tương xứng, thay vì chỉ nằm trên những bản báo cáo thành tích đẹp đẽ nhưng thực tế lại "làm lỗ vốn của nhân dân".