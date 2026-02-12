Giá tăng gấp đôi vẫn khó gọi xe những ngày cận Tết

Những ngày sát Tết Nguyên đán 2026, tại Hà Nội, nhiều người dùng cho biết rất khó gọi xe hay đặt dịch vụ qua các ứng dụng, dù giá tăng cao. Sáng 12/2 (25 tháng Chạp), chị Phương Hoa phải chờ gần nửa tiếng mới có thể "book" được xe ôm công nghệ từ khu đô thị Tây Mỗ đến công ty ở phường Cầu Giấy.

Theo chị Hoa, giá cước cho chuyến xe dài hơn 7 km là 80.000 đồng, gấp đôi so với ngày thường. "Mức giá ngang đi taxi, nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì đặt được xe vào những ngày này đã là may mắn", chị chia sẻ.

Tương tự, chiều tối 11/2, anh Quốc Hoàng cần di chuyển từ Cầu Giấy về khu vực Hà Đông cũng liên tục nhận được thông báo không tìm được tài xế ở gần, dù đặt cùng lúc cả 3 ứng dụng gọi xe. Sau đó, anh Hoàng phải chọn giải pháp vẫy taxi dọc đường.

Giao thông tắc nghẽn ngày giáp Tết khiến các tài xế gặp khó khăn trong di chuyển. Anh Minh Hiếu, một tài xế xe ôm công nghệ (quê Lạng Sơn) nói rằng vài ngày gần đây, có những cuốc xe anh phải di chuyển 15-30 phút mới có thể đón được khách vì tắc đường.

Anh Hiếu cho biết những ngày này tài xế cũng có thể ít hơn khi nhiều người về quê sớm hoặc tắt app để chạy ship riêng cho các cơ sở kinh doanh, thu nhập tốt hơn.

Các ứng dụng đặt xe thường xuyên ghi nhận tình trạng nhu cầu cao từ khách hàng những ngày cận Tết. Ảnh: Anh Tú

Không chỉ gọi xe, các dịch vụ giao hàng, ship đồ ăn cận Tết cũng trong tình trạng quá tải. Nhiều nhà bán hàng cũng phản ánh tình trạng khó đặt ship, dù giá cước tăng tới ba lần.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, đơn vị sở hữu 6 cửa hàng Pizza Home và Cơm gà 68 nói phải bố trí nhân viên đi giao hàng. Ông Tùng cho biết những ngày sát Tết, nhiều khách đặt đồ ăn qua ứng dụng, nhưng cửa hàng không thể tìm được shipper, phải hủy.

Nhiều chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh khác cũng chủ động bố trí, kết nối với "shipper ruột" từ đầu tháng để không bị đứt gãy hoạt động kinh doanh. "Từ 23 tháng Chạp đến hết tuần này, mỗi ngày cửa hàng tôi phải vận chuyển trên 50 đơn hàng quà biếu, tặng cho khách hàng. Riêng tiền công cho shipper quen không dưới 50.000 đồng một đơn vận chuyển trong nội thành", bà Ngọc Ánh, chủ một đại lý bia, rượu, bánh kẹo tại phường Láng cho biết.

Đại diện ứng dụng gọi xe Be cho biết ghi nhận bùng nổ nhu cầu sử dụng trên toàn hệ thống dịp Tết này, riêng dịch vụ beBike tăng gấp rưỡi, beCar gấp 2 lần, nhất là tại khu vực đầu mối giao thông như bến xe, sân bay. Để động viên tài xế đi làm ngày Tết, hãng có chính sách tổng thưởng tối đa đến 2,5 triệu đồng cho mỗi tài xế.

Xanh SM cũng thưởng trực tiếp theo số chuyến tài xế nhận được và hoàn thành trong dịp cao điểm này. Cụ thể, đến hết ngày 19/2, từ 6h-15h59, tài xế được nhận thêm 8.000 đồng mỗi chuyến và 15.000 đồng trong khung từ 16h đến 21h59.

Theo đại diện Grab cũng cho biết hãng ghi nhận tình trạng khó khăn của tài xế khi lái xe những ngày cận Tết, khi họ mất nhiều thời gian hơn để đón khách và hoàn thành cuốc xe.

Từ nay tới cuối tuần, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ gọi xe, ship hàng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Sau đó, nhu cầu có thể hạ nhiệt khi một bộ phận người dân về quê ăn Tết và tăng cao trở lại khi họ trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.