Đại gia Sài Gòn chi hơn 35 tỷ mua xe Rolls-Royce Cullinan kèm biển số tứ quý 9

Chiếc Rolls-Royce Cullinan đầu tiên về Việt Nam vào năm 2019. Từ đó đến nay, có không dưới 30 chiếc được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng lẫn tư nhân để phục vụ nhu cầu của đại gia Việt. Dù giá bán lên đến hàng chục tỷ đồng sau khi đóng đủ thuế phí, không ít chủ xe vẫn chịu chi mua xe biển dân sự, thậm chí đấu giá biển số đẹp để sử dụng.

Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Cullinan xuất hiện tại một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm TP.Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người qua đường và giới yêu xe. Đặc biệt hơn, chiếc xe này mang biển số 51M-599.99 và mang ngoại thất của mẫu Cullinan Series II.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chiếc xe siêu sang này vốn là mẫu Cullinan Series I, được độ ngoại thất lên phiên bản Series II. Thời điểm mua mới, chiếc xe có giá lăn bánh không dưới 34 tỷ đồng. Xe được đặt mua thông qua đại lý chính hãng, với giá khởi điểm từ 29 tỷ đồng chưa gồm phí trước bạ cùng tùy chọn mua thêm.

Biển số 51M-599.99 được chủ xe đấu giá thành công cách đây hơn nửa năm. Cụ thể, biển số này đấu giá lần đầu vào ngày 07/05/2025, với giá trúng đấu giá 1,03 tỷ đồng. Tuy nhiên, người trúng đấu giá bỏ cọc. Tới ngày 27/06/2025, biển số này tiếp tục trúng đấu giá với giá 805 triệu đồng và lắp trên chiếc Rolls-Royce từ đó đến nay. Giá trị biển số này ngang ngửa một chiếc CUV hạng C mua mới như Mazda CX-5.

Theo quan niệm của giới chơi biển số đẹp, số 9 mang ý nghĩa đại sự trường tồn, thịnh vượng và may mắn. Khi kết hợp cùng số 5 (tượng trưng cho ngũ hành, cân bằng và quyền lực), dãy số “599.99” có nghĩa phát triển mạnh, tài lộc dài hạn, phú quý bền lâu và trường tồn mạnh mẽ.

Ngoại thất chiếc xe siêu sang này được nâng cấp chủ yếu ở đầu xe và đuôi xe, mang thiết kế của mẫu Rolls-Royce Cullinan Series II. Cụm đèn chiếu sáng đơn giản trên bản Series I được thay đổi bằng cụm đèn mang giao diện mới, đi kèm dải đèn LED định vị kéo dài sang hai bên.

Cản trước góc cạnh hơn, mang hơi hướng thể thao thay vì mềm mại, bo tròn nhiều như Cullinan Series I.

Tương tự, đuôi xe cũng nâng cấp cản sau gân guốc hơn, kết hợp chụp ống xả cỡ lớn. Đây đều là những thay đổi chính về ngoại thất trên mẫu Cullinan Series II. Tuy nhiên, cụm đèn hậu nhiều khả năng được giữ nguyên do ít thay đổi so với Series II.

Xe vẫn sử dụng bộ mâm 5 chấu kép kích thước 22 inch - loại mâm dành cho mẫu Cullinan Series I. Với mẫu Cullinan bản nâng cấp, kích thước mâm tăng lên 23 inch và dùng thiết kế góc cạnh, cá tính hơn.

Bên dưới nắp ca-pô của Rolls-Royce Cullinan là động V12 dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp kèm chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh (để nhận diện địa hình và sang số phù hợp). Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây, vận tốc tối đa ở mức 250 km/h.

Ngoài chiếc Rolls-Royce Cullinan biển số tứ quý 9 kể trên của doanh nhân Sài Gòn, các đại gia Việt khác còn sở hữu ít nhất hai chiếc Rolls-Royce Cullinan biển đẹp khác, gồm một chiếc biển số 51K-433.33 và một chiếc biển số 30K-555.55. Trong đó, chiếc Cullinan biển ngũ quý 5 có giá gần 50 tỷ đồng. Chiếc còn lại của “siêu lừa” Mr.Pips (Phó Đức Nam), hiện đang bị thu giữ.