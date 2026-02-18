Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

Hệ thống siêu thị GO! mở cửa trở lại bình thường từ mùng 2 Tết. Cũng từ mùng 2, một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm. Các siêu thị AEON hoạt động xuyên Tết. Trong khi đó, chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN hoạt động trở lại vào mùng 4 Tết.

Quầy rau đầy ắp hàng mới, đa dạng lựa chọn. Không xảy ra tình trạng khan hàng, hay "sốt" giá.

Các loại rau gia vị cũng sẵn hàng trên kệ, được nhiều bà nội trợ tìm mua, trong lúc các chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi chưa hoạt động trở lại

Hàng hoá liên tục được nhân viên siêu thị chuẩn bị, kiểm đếm và sắp xếp lên kệ.

Thực phẩm tươi sống, thịt, cá, gia cầm các loại đầy ắp trên kệ. Mùng 2 Tết, người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước đó.

Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm khi nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ lớn mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết.

Giá các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Do tình hình thời tiết nắng ấm tại hầu hết các địa phương nên lượng cung hàng hoá dồi dào.

Nhu cầu mua sắm của người dân trong các ngày đầu năm mới không cao, do phần lớn các hộ gia đình đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trước Tết.

Quầy thanh toán gần như không phải xếp hàng trong sáng mùng 2 Tết.

Sau Tết, quầy bánh kẹo vắng khách.

Lượng khách mua sắm còn hạn chế, siêu thị chỉ mở một số quầy thanh toán. Nhân viên làm việc theo ca, luân phiên nghỉ Tết.