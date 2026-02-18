Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 178,000 Bán 181,000

BTMH Mua 178,000 Bán 181,000

Tỷ giá

USD Mua 25,750 Bán 26,160

EUR Mua 29,919 Bán 31,692

Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Hôm nay (18/2, mùng 2 Tết), một số siêu thị tại Hà Nội đã mở cửa trở lại, nguồn cung đa dạng thực phẩm tươi sống, rau xanh... Tuy nhiên, do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết nên nhu cầu đi chợ ngày đầu năm chưa cao.

Hệ thống siêu thị GO! mở cửa trở lại bình thường từ mùng 2 Tết. Cũng từ mùng 2, một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm. Các siêu thị AEON hoạt động xuyên Tết. Trong khi đó, chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN hoạt động trở lại vào mùng 4 Tết.

Hệ thống siêu thị GO! mở cửa trở lại bình thường từ mùng 2 Tết. Cũng từ mùng 2, một số trung tâm trọng điểm của MM Mega Market mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm. Các siêu thị AEON hoạt động xuyên Tết. Trong khi đó, chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN hoạt động trở lại vào mùng 4 Tết.

Quầy rau đầy ắp hàng mới, đa dạng lựa chọn. Không xảy ra tình trạng khan hàng, hay "sốt" giá.

Quầy rau đầy ắp hàng mới, đa dạng lựa chọn. Không xảy ra tình trạng khan hàng, hay "sốt" giá.

Các loại rau gia vị cũng sẵn hàng trên kệ, được nhiều bà nội trợ tìm mua, trong lúc các chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi chưa hoạt động trở lại

Các loại rau gia vị cũng sẵn hàng trên kệ, được nhiều bà nội trợ tìm mua, trong lúc các chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi chưa hoạt động trở lại

Hàng hoá liên tục được nhân viên siêu thị chuẩn bị, kiểm đếm và sắp xếp lên kệ.

Hàng hoá liên tục được nhân viên siêu thị chuẩn bị, kiểm đếm và sắp xếp lên kệ.

Thực phẩm tươi sống, thịt, cá, gia cầm các loại đầy ắp trên kệ. Mùng 2 Tết, người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước đó.

Thực phẩm tươi sống, thịt, cá, gia cầm các loại đầy ắp trên kệ. Mùng 2 Tết, người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước đó.

Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm khi nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ lớn mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết.

Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm khi nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ lớn mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết.

Giá các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Do tình hình thời tiết nắng ấm tại hầu hết các địa phương nên lượng cung hàng hoá dồi dào.

Giá các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Do tình hình thời tiết nắng ấm tại hầu hết các địa phương nên lượng cung hàng hoá dồi dào.

Nhu cầu mua sắm của người dân trong các ngày đầu năm mới không cao, do phần lớn các hộ gia đình đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trước Tết.

Nhu cầu mua sắm của người dân trong các ngày đầu năm mới không cao, do phần lớn các hộ gia đình đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa trước Tết.

Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt - 9

Quầy thanh toán gần như không phải xếp hàng trong sáng mùng 2 Tết.

Mùng 2 Tết: Siêu thị ngập rau thịt, khách vắng tanh vắng ngắt - 10

Sau Tết, quầy bánh kẹo vắng khách.

Sau Tết, quầy bánh kẹo vắng khách.

Lượng khách mua sắm còn hạn chế, siêu thị chỉ mở một số quầy thanh toán. Nhân viên làm việc theo ca, luân phiên nghỉ Tết.

Lượng khách mua sắm còn hạn chế, siêu thị chỉ mở một số quầy thanh toán. Nhân viên làm việc theo ca, luân phiên nghỉ Tết.

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết
Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/02/2026 14:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN