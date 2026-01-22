Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 167,300 Bán 169,300

BTMH Mua 166,300 Bán 169,300

Tỷ giá

USD Mua 26,051 Bán 26,381

EUR Mua 29,913 Bán 31,491

Xổ số miền Nam: Đã tìm ra người trúng 34 tỉ đồng ở phường Chợ Lớn, TPHCM

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một khách hàng đến đại lý ở phường Chợ Lớn, TPHCM mua 140 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam rồi may mắn trúng 34 tỉ đồng.

Chiều 22-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc một đại lý vé số ở TPHCM đã tìm ra người trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số gồm 140 tờ.

Vé số Đồng Nai đã lộ diện người trúng tại phường Chợ Lớn, TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hữu Thức

Vé số Đồng Nai đã lộ diện người trúng tại phường Chợ Lớn, TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hữu Thức

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 497994) và giải an ủi của vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 21-1, được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số Hữu Thức ở phường Chợ Lớn, TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hữu Thức – chủ đại lý vé số Hữu Thức – xác nhận vừa đổi thưởng 34 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách hàng mua nguyên cây vé số gồm 140 tờ rồi may mắn trúng 34 tỉ đồng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 259514) và giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến chiều 22-1, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện nên nhiều đại lý vé số đang kêu gọi người trúng hãy tranh thủ đến đại lý đổi thưởng.

Có 200 triệu định kinh doanh giỏ quà Tết: Cơ hội kiếm tiền hay cái bẫy tồn kho?
Có 200 triệu định kinh doanh giỏ quà Tết: Cơ hội kiếm tiền hay cái bẫy tồn kho?

Với 200 triệu đồng trong tay, chị Tâm đang phân vân không biết có nên đầu tư kinh doanh giỏ quà Tết 2026 hay không. Liệu đây là cơ hội kiếm tiền hay...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/01/2026 15:18 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN