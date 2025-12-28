Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 157,700 Bán 159,700

PNJ Mua 155,000 Bán 158,000

Tỷ giá

USD Mua 26,054 Bán 26,384

EUR Mua 30,167 Bán 31,757

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Ngọc Trinh gây “bão” mạng xã hội

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam được xác định trúng tại đại lý vé số Ngọc Trinh ở tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 28-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả của xổ số miền Nam đã được công bố, rất nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra thích thú trước hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi được một đại lý ở tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.

Giải độc đắc và an ủi trúng tại đại lý vé số Ngọc Trinh đã gây "bão" mạng xã hội. Ảnh: ĐLVS Ngọc Trinh

Giải độc đắc và an ủi trúng tại đại lý vé số Ngọc Trinh đã gây "bão" mạng xã hội. Ảnh: ĐLVS Ngọc Trinh

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 030566) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc 13 tờ vé số Bình Phước là đại lý vé số Ngọc Trinh ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý Ngọc Trinh còn đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi 17 tờ vé số Bình Phước.

Sau khi chị Trịnh Nguyễn Ngọc Trinh, chủ đại lý vé Ngọc Trinh, chia sẻ lên Facebook của đại lý mình dòng trạng thái "Hoa hậu (giải độc đắc) và á hậu (giải an ủi) đều về đại lý vé số Ngọc Trinh", rất nhiều người đã vào bình luận như: "Mê quá đi", "Trúng thưởng nhiều vô mánh rồi nha, Xin chúc mừng Tết này ăn Tết đậm nha Trinh", "Đỉnh của đỉnh", "Chúc mừng chị yêu", "Cho em xin vía để được qua bên chị đổi với"…

Thậm chí, có người còn hỏi chủ đại lý vé số Ngọc Trinh có phải là người mẫu Ngọc Trinh hay không. Bởi lẽ, quê củs người mẫu Ngọc Trinh cũng là huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Xổ số miền Nam: Mua vé số khi đi chợ, 4 người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng
Xổ số miền Nam: Mua vé số khi đi chợ, 4 người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

Kết quả xổ số miền Nam cho thấy 14 tờ vé sốđã được đại lý xác định trúng giải đặc biệt tại tỉnh Vĩnh Long.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 09:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN