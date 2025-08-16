Công ty xổ số miền Nam lãi hơn 10.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Thống kê của VnExpress dựa trên báo cáo tài chính bán niên của 21 công ty xổ số khu vực phía Nam cho thấy, tổng doanh thu nửa đầu năm đạt 60.757 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 10.246 tỷ đồng, tăng hơn 8%. Trung bình mỗi ngày, các công ty xổ số phía Nam lãi gần 57 tỷ đồng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực phía Nam đều lãi hàng trăm tỷ đồng trong nửa đầu năm. Kết quả trên đến từ mức doanh thu đều đạt trên 2.000 tỷ đồng của họ. Trong khi doanh thu tất cả đơn vị đều tăng trưởng so với cùng kỳ, một số lại ghi nhận lợi nhuận đi lùi như TP HCM, Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long), Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM), Bến Tre (nay thuộc Vĩnh Long) và Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau).

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM là đơn vị có kết quả kinh doanh tốt nhất khu vực. Nửa đầu năm, họ có doanh thu gần 6.066 tỷ đồng, tăng gần 11%. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm nhẹ 1% về khoảng 970 tỷ đồng. Phần lãi bị ảnh hưởng chủ yếu do chịu hơn 108 tỷ đồng khoản phạt, chậm nộp về thuế. Trong khi đó, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tăng hơn 5% so với cùng kỳ.

Về doanh thu, xếp sau TP HCM là đơn vị xổ số kiến thiết của tỉnh Trà Vinh với khoảng 2.844 tỷ đồng, tăng gần 10%. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của công ty giảm 7,5% về quanh 417 tỷ đồng.

Còn đứng thứ hai về lợi nhuận lại là Xổ số kiến thiết tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) với mức lãi trước thuế khoảng 632 tỷ đồng, tăng tới 43% so với cùng kỳ. Đây cũng là doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất khu vực phía Nam. Kết quả trên đến từ việc doanh thu tăng hơn 9% lên 2.766 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xổ số kiến thiết phía Nam dành tổng cộng khoảng 31.939 tỷ đồng để trả thưởng. Trung bình họ dành hơn 61% doanh thu để trả cho người trúng vé số. Con số trên không tính TP HCM và Sóc Trăng do hai đơn vị này không thuyết minh rõ chi phí trả thưởng kỳ này.

Đơn vị trả thưởng nhiều nhất là Xổ số kiến thiết Trà Vinh với 1.765 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, An Giang, Đồng Nai, Bến Tre, Bạc Liêu và Cần Thơ đều ghi nhận chi phí trả thưởng trên 1.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Người dân mua vé số tại một cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam, các doanh nghiệp đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch cả năm. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân 6 tháng đầu năm đạt tới 98,97%, tiếp tục duy trì mức cao và ổn định. Nhờ đó, số tiền nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 29.056 tỷ đồng, tăng hơn 11 so với cùng kỳ và đạt hơn 61% kế hoạch năm 2025.

Hội đồng giải thích tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như thời tiết thuận lợi, trùng vào mùa lễ hội và dịp Tết cùng sự điều hành linh hoạt của các công ty thành viên. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn còn nhờ quyết định của Bộ Tài chính cho phép tăng hạn mức phát hành vé từ tháng 6/2025, từ 130 tỷ lên 140 tỷ đồng mỗi kỳ.