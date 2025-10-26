Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xổ số miền Nam: Mua vé số khi đi chợ, 4 người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Kết quả xổ số miền Nam cho thấy 14 tờ vé sốđã được đại lý xác định trúng giải đặc biệt tại tỉnh Vĩnh Long.

Sáng sớm 26-10, thông tin từ đại lý vé số Minh Ngọc ở tỉnh Vĩnh Long cho biết ngày 24-10, tại chợ Hiếu Trung, xã Tiểu Cần (Vĩnh Long), 4 người đi chợ đã mua tổng cộng 14 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 24-10.

14 tờ vé số Trà Vinh được xác định trúng giải đặc biệt tại xã Tiểu Cần và phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Minh Ngọc

14 tờ vé số Trà Vinh được xác định trúng giải đặc biệt tại xã Tiểu Cần và phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Minh Ngọc

Chiều cùng ngày, tất cả 4 người này đều may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 941913). Trong đó, có người liên hệ trực tiếp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh để nhận thưởng nhưng cũng có người đến đại lý Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

Cũng trong sáng 26-10, đại lý vé số Phú Vinh đã báo tin vui đến khách hàng của mình là vừa đổi thưởng cho nam khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 651817) 1 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 25-10.

"Khách hàng yêu cầu nhận tiền mặt 300 triệu đồng, còn lại 1,5 tỉ đồng thì yêu cầu nhận qua chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

Đại lý vé số Phú Vinh tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt vé số Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Phú Vinh tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt vé số Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Ngoài đổi thưởng giải đặc biệt, đại lý vé số Phú Vinh còn đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải an ủi (giải phụ đặc biệt) 2 tờ vé số Bình Phước mở thưởng ngày 25-10.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hôm nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 07:16 AM (GMT+7)
