Xổ số miền Nam: Chiều 9-2, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc

Chiều 9-2, liên quan đến kết quả xổ số miền Nam, trên trang Facebook của mình, hàng loạt đại lý vé số đã liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc 2 đài.

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 7-2, giải độc đắc (dãy số 375271) được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 10 vé TPHCM là một đại lý vé số ở xã Hòa Bình, tỉnh An Giang. 4 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang cũng trúng tại An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 8-2, giải độc đắc (dãy số 090189) được xác định cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân trúng độc đắc 8 vé và trúng an ủi 13 vé là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. 6 vé trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện người đến đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 465579) của vé số Tiền Giang đến chiều 9-2 vẫn chưa lộ diện người trúng 28 tỉ đồng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Loan ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tương tự, vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 313412) vẫn chưa có thông tin về nơi có người trúng thưởng.

Xổ số miền Nam hôm nay (9-2) sẽ mở thưởng đối với 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.