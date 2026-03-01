Vườn cà chua 'đẹp như AI', hút hàng nghìn khách check-in đầu xuân

Bước qua cánh cổng ngôi nhà chị Thanh Xuân ở phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ), nhiều người bất ngờ với giàn cà chua kết chùm dày đặc, rủ xuống như những chùm nho đỏ, vàng.

Góc bên phải nhà là giàn cà chua bạch tuộc (Hellen) gồm 6 gốc cây trên diện tích 12 m2. Tán cây tỏa rộng, treo hàng nghìn quả đỏ au. Chị Xuân cho biết mỗi quả nặng từ 200-400 gram, vỏ ngoài căng bóng nên nhiều người nhầm là quả nhựa trang trí. Chị ước tính giàn này khoảng hơn 100 kg quả.

Bên trái nhà là giàn cà chua trái cây với diện tích 25 m2, pha trộn màu vàng, sô cô la và đỏ. Những chùm cà chua này có vị ngọt thanh, tỏa hương thơm tự nhiên, rất hợp để ăn sống. Giàn này có trên chục gốc, ước tính cho thu hoạch 100 kg quả.

Trong hình chị Xuân tạo dáng bên giàn cà chua trái cây.

Dưới mỗi giàn cây, gia chủ bài trí thêm các món đồ trang trí theo phong cách Tết, biến khu vườn như thành một studio ngoài trời.

Vợ chồng chị Xuân làm nghề bán giống cây trồng. Từ giữa tháng 1, mọi người đến mua giống thấy hai giàn cà chua đẹp nên thường xin chụp ảnh. "Nhưng hàng nghìn khách đổ về trong những ngày qua hoàn toàn nằm ngoài dự tính của vợ chồng tôi", chị Xuân chia sẻ.

Ban đầu chị thông báo trên trang cá nhân sẽ mở cửa đón khách từ mùng 4 Tết, nhưng khu vườn "thất thủ" từ sáng mùng 2. "Tôi đang ở quê, xem qua camera thấy dòng người kéo đến cổng đông nghẹt. Không đành lòng để khách lặn lội đường xa phải về tay không, tôi quay trở lại ngay trong buổi chiều", chị Xuân nói.

Chị Cao Dung, 48 tuổi, ở Hà Nội và nhóm bạn nán lại vườn suốt hai tiếng để ngắm nhìn và chụp ảnh. "Bước vào không gian này cảm giác lung linh, hoàn mỹ đến mức tôi cứ ngỡ là sản phẩm do AI vẽ", chị Dung nói.

Ban ngày đông khách, nhiều người quyết định ghé thăm vườn vào tối. Những giàn quả đỏ, vàng trong màn đêm càng như phát sáng.

Tính đến mùng 7 Tết, vườn đã đón khoảng 2.000 lượt khách. Không chỉ người dân địa phương, nhiều đoàn khách từ Đồng Nai, TP HCM, hay Cao Bằng, Lào Cai cũng tìm về để chiêm ngưỡng hai giàn cà chua. Một video chị Xuân đăng trên trang cá nhân đã thu hút 10 triệu xem sau 10 ngày.

Đằng sau giàn quả "vạn người mê" là hành trình 5 năm miệt mài của vợ chồng chị Xuân. Trước đây, chị là kế toán, còn chồng làm kỹ thuật xây dựng. Tình yêu cây cỏ đã khiến cả hai bỏ bàn giấy để về làm nông dân.

Trong hình, một khách thích thú bên giàn cà chua bạch tuộc, hôm mùng 7 Tết.

Dù đã có kinh nghiệm từ các vụ trước, chị thừa nhận năm nay giàn cà chua mới đẹp nhất nhờ chăm sóc tỉ mỉ. Trong đó khâu trộn đất được đảm bảo khắt khe để cung cấp đủ dưỡng chất nuôi hàng trăm kg quả trên mỗi gốc.

Trong hình, một nhóm khách từ Thanh Miện, Hải Dương tới tham quan vườn.

Công đoạn mất công nhất là ép cành sát giàn và tỉa bớt lá già để kéo chùm quả lộ xuống dưới.

"Cứ ba ngày, vợ chồng tôi lại phải ngửa cổ lên để cắt tỉa lá vào lúc tối, khi cây mềm nhất để sao cho quả lộ ra, có không gian phát triển tốt nhất", chị Xuân nói.

Không chỉ mở cửa đón tiếp, bà chủ vườn còn kiêm luôn vai trò thợ chụp hình cho khách vì là người hiểu rõ nhất "góc nào khoe được vẻ đẹp của khu vườn".

Dù lượng khách đổ về quá đông khiến có những lúc mệt, phải vào nhà nằm nghỉ và uống nước tăng lực, chị Xuân vẫn không thu phí tham quan. "Mọi người thấy vui là tôi thấy mình đã lãi to rồi", chị nói.

Hiện tại, dù đã qua cao điểm Tết, khu vườn vẫn tiếp đón hàng chục khách mỗi ngày.

Trong tương lai, chị Xuân dự định sẽ đưa về thêm các giống độc lạ như cà chua sọc vằn, tím đen để không gian năm sau càng thêm rực rỡ và độc đáo.

Du khách trầm trồ trước giàn cà chua của gia đình chị Thanh Xuân, ở Hưng Yên.