Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 150,800 Bán 152,800

PNJ Mua 150,000 Bán 153,000

Tỷ giá

USD Mua 26,047 Bán 26,377

EUR Mua 30,045 Bán 31,653

Xổ số miền Nam: Chiều 2-1, lộ diện người trúng độc đắc 56 tỉ đồng ở TPHCM và Đồng Tháp

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục ghi nhận người trúng ở TPHCM và tỉnh Đồng Tháp

Chiều 2-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, trên trang Facebook của các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc những chủ nhân may mắn trúng độc đắc đã đến đại lý đổi thưởng.

kết quả xổ số miền Nam ngày 1-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

kết quả xổ số miền Nam ngày 1-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Chủ nhân trúng độc đắc vé số Bình Thuận đã lộ diện vào chiều 2-1. Ảnh: ĐLVS Hoa Mai

Chủ nhân trúng độc đắc vé số Bình Thuận đã lộ diện vào chiều 2-1. Ảnh: ĐLVS Hoa Mai

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 1-1, giải độc đắc (dãy số 796621) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Đến chiều 2-1, chủ nhân mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng đã đến đại lý vé số Hoa Mai ở Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 194340) của vé số Tây Ninh được đại lý vé số Hạnh Phát ở tỉnh Đồng Nai bán trúng. Tuy nhiên, đến chiều 2-1, khách hàng trúng độc đắc đã đến đại lý Gia Hào ở xã Tân An Hội, TPHCM để đổi thưởng.

Sáng cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 921013) của vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 1-1, được xác định trúng ở tỉnh Tây Ninh.

Khách hàng trúng độc đắc vé số Tây Ninh cũng đã lộ diện vào chiều 2-1. Ảnh: ĐLVS Gia Hào

Khách hàng trúng độc đắc vé số Tây Ninh cũng đã lộ diện vào chiều 2-1. Ảnh: ĐLVS Gia Hào

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng độc đắc 5 tờ vé số An Giang là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. 9 vé trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện người may mắn.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 7 tỷ đồng
Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 7 tỷ đồng

Vietlott tìm được 1 vé số trúng giải độc đắc gần 7,4 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 vào hôm nay.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/01/2026 16:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN