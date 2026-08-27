Vô địch ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nhận “mưa tiền thưởng"

ĐT Việt Nam nhận “mưa tiền thưởng"

Bước vào trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn sau thất bại 0-2 ở lượt đi, ĐT Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm. Yotsakorn đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, cơ hội gia tăng cách biệt bị bỏ lỡ khi Kakana sút hỏng phạt đền ngay đầu hiệp hai.

Chỉ ít phút sau, vận may quay lưng với đội khách. Cú sút của Đỗ Hoàng Hên đưa bóng chạm cột rồi bật vào người Chatchai Bootprom, khiến thủ môn ĐT Thái Lan trở thành người đưa bóng vào lưới nhà.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: Lê Hiếu.

ĐT Thái Lan vẫn không bỏ cuộc và một lần nữa vượt lên 2-1. Nhưng kịch bản nghiệt ngã tái diễn ở những giây cuối cùng. Wanchai Jarunongkran, người trước đó ghi bàn giúp ĐT Thái Lan dẫn trước, lại vô tình phản lưới nhà, ấn định tỷ số 2-2 và chính thức khép lại hy vọng ngược dòng của “Voi chiến”.

Với chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử, ĐT Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng rất lớn. Tính tới tối qua (26/8), tiền thưởng cho đoàn quân áo đỏ đã vượt mốc 25 tỷ đồng.

Trước trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã được thưởng 12,3 tỷ đồng, bao gồm 7,8 tỷ đồng từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), 4 tỷ đồng từ bầu Thụy và 500 triệu đồng từ đối tác tài trợ của VFF.

Sau trận lượt về tại sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam nhận thêm 3 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Bên cạnh đó, ngân hàng Agribank cũng công bố mức thưởng 2 tỷ đồng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Với chức vô địch ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam cũng được thưởng 300 nghìn USD từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), tương đương 7,8 tỷ đồng. Tính tổng cộng, tiền thưởng cho ĐT Việt Nam đã đạt mốc 25,1 tỷ đồng.

Con số này chưa bao gồm tiền thưởng của các cầu thủ theo chế độ thưởng của Nhà nước. Không loại trừ khả năng ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục nhận thêm tiền thưởng từ các doanh nghiệp và các mạnh thường quân trong ít ngày tới.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho ĐT Việt Nam bởi trên hành trình đăng quang, đoàn quân áo đỏ đã thể hiện lối chơi rất thuyết phục với 8 trận bất bại (thắng 6, hòa 2). Việt Nam là đội ghi nhiều bàn nhất (21 bàn) và cũng là đội để lọt lưới ít nhất (3 bàn).