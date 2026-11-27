Hưởng ứng Ngày Phòng, chống hàng giả - hàng nhái (29/11), ngày 26/11/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) đã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động "Không gian trưng bày hàng thật – hàng giả" và chương trình "Sức sống hàng Việt" số 16 tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện năm nay không chỉ dừng lại ở việc trưng bày đối chứng mà lần đầu tiên, nội dung hướng dẫn phân biệt hàng thật – hàng giả được đưa lên sóng livestream, kết hợp quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm Việt chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng.

Tại đây, hàng loạt mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống gia đình như đồ gia dụng, thực phẩm, gia vị, mỹ phẩm, thời trang, đồ thể thao đến dầu nhớt, phụ tùng xe máy đều được đặt lên bàn cân so sánh.

Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, việc trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật – hàng giả cho người dân có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đó đều là những thương hiệu quen mặt trong giỏ hàng của người Việt như: gia vị Acecook, S&B; mỹ phẩm Transino; đồ gia dụng Panasonic; thời trang Uniqlo; dụng cụ thể thao Yonex; máy tính, đồng hồ Casio hay dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda…

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin khô khan qua tờ rơi hay tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng được trực tiếp cầm nắm, quan sát sự khác biệt tinh vi giữa sản phẩm chính hãng và hàng làm nhái. Đại diện Cục TTTN cùng các nhãn hàng đã "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn người dân cách kiểm tra tem chống giả, bao bì, mã vạch, chất liệu cũng như những lưu ý quan trọng để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng, rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, việc trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật – hàng giả cho người dân có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà chính là "người gác cổng" quan trọng giúp thanh lọc thị trường.

Ông Linh cho hay: "Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi mỗi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động từ chối hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc thì đầu ra của hàng lậu, hàng nhái sẽ tự khắc bị thu hẹp. Chúng tôi mong muốn hoạt động này sẽ giúp người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của chính mình và gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để doanh nghiệp chân chính bảo vệ thương hiệu".

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận các mặt hàng hóa thật - giả:

Với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”, không gian trưng bày thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến tham quan, tìm hiểu.

Tại đây, hàng loạt mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống gia đình như đồ gia dụng, thực phẩm, gia vị, mỹ phẩm, thời trang, đồ thể thao đến dầu nhớt, phụ tùng xe máy đều được đặt lên bàn cân so sánh.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin khô khan qua tờ rơi hay tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng được trực tiếp cầm nắm, quan sát sự khác biệt tinh vi giữa sản phẩm chính hãng và hàng làm nhái.

Chi tiết cách nhận biết bugi xe máy thật và giả.

Theo đại diện đơn vị cung ứng, với bugi ô tô, cách nhận diện được hàng thật và giả mà người tiêu dùng nào cũng dễ dàng "nằm lòng" chính là tem/nhãn phụ dán trên bao bì sản phẩm. Theo đó, mỗi sản phẩm "chuẩn", nhãn phụ sẽ thể hiện thông tin sản phẩm, đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối, chịu trách nhiệm sản phẩm...

Cận cảnh nhãn sản phẩm yến sào Khánh Hòa.

Không chỉ dừng lại ở không gian trực tiếp tại 62 Tràng Tiền, từ 19h00 đến 22h00 tối cùng ngày (26/11), Cục TTTN đã tổ chức phiên livestream đặc biệt với sự tham gia của đại diện các nhãn hàng lớn.

Theo Cục QLPTTNTN, đây là lần đầu tiên hoạt động hướng dẫn phân biệt hàng thật – hàng giả được triển khai trên nền tảng trực tuyến – nơi vốn đang là "điểm nóng" của tình trạng trà trộn hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Trên sóng livestream, người xem được hướng dẫn chi tiết cách nhận biết các sản phẩm chính hãng dễ bị làm giả như: dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda; đồng hồ, máy tính Casio và các sản phẩm dinh dưỡng của Yến sào Khánh Hòa.

Cách làm mới mẻ này giúp kiến thức tiêu dùng thông minh lan tỏa nhanh chóng, tiếp cận trực tiếp tới những người nội trợ, người trẻ thường xuyên mua sắm online, giúp họ thận trọng và tỉnh táo hơn trước những lời quảng cáo giá rẻ trên mạng xã hội.

Qua sự kiện phân biệt hàng thật - hàng giả trực tiếp và trực tuyến, người dân sẽ được trang bị kiến thức phân biệt hàng thật và tin dùng hàng Việt chất lượng cao, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để đẩy lùi vấn nạn hàng giả, bảo vệ an toàn cho mỗi gia đình.