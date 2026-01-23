Vĩnh Long: Xử phạt hàng loạt tiệm vàng

Trước đó, Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an các xã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh buôn bán vàng trang sức mỹ nghệ đối với 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện một số nhẫn trơn, lắc đúc, dây chuyền các loại không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm trị giá hơn 238 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất Đội trưởng Đội QLTT số 7 ban hành 4 quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội QLTT số 9 còn phối hợp với ngành chức năng liên quan kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh các sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ.

Đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở đang kinh doanh sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ có nhãn không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa.

Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở kinh doanh nêu trên với tổng số tiền 90 triệu đồng.