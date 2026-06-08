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Kinh tế Việt Nam 5 tháng: Nhiều chỉ tiêu lập kỷ lục

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Năm tháng đầu năm nay, vốn FDI đăng ký đạt gần 24,8 tỷ USD - mức cao nhất trong nhiều năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 445 tỷ USD, lập kỷ lục mới cho giai đoạn 5 tháng. Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Kinh tế Việt Nam 5 tháng: Nhiều chỉ tiêu lập kỷ lục - 1

Kinh tế Việt Nam thay đổi thế nào 5 năm qua
Kinh tế Việt Nam thay đổi thế nào 5 năm qua

Quy mô GDP tăng gấp rưỡi sau 5 năm giúp kinh tế Việt Nam vươn lên thứ 32 thế giới, trong khi thu nhập bình quân đầu người cũng tăng gần 40%.

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Theo Nội dung: Việt Linh | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 14:48 PM (GMT+7)
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