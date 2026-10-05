Việt Nam có nền kinh tế crypto lớn thứ 2 Đông Nam Á

Theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có hoạt động giao dịch tiền số sôi nổi nhất Đông Nam Á. Trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, quy mô hoạt động crypto tại Việt Nam đạt 122,2 tỷ USD, chỉ đứng sau Singapore (284,1 tỷ USD).

Báo cáo của Chainalysis tập trung vào nền kinh tế crypto, theo dõi dòng chảy và hoạt động của Bitcoin, Ether, stablecoin và các token khác trên blockchain thông qua nhiều kênh như sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX), giao dịch ngang hàng (P2P), stablecoin, dòng tiền xuyên biên giới và các nền tảng phục vụ tổ chức. Giá trị hoạt động crypto phản ánh quy mô giao dịch, không phải lượng tài sản người dân đang nắm giữ hay số vốn đầu tư ròng đổ vào thị trường.

Con số hơn 122 tỷ USD hoạt động crypto tương đương gần 24% GDP của Việt Nam năm 2025. Trung bình mỗi ngày, thị trường này giao dịch khoảng 335 triệu USD, gần bằng một phần ba giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi phiên trên HoSE năm trước.

P2P là hình thức chuyển tài sản trực tiếp giữa các cá nhân, có thể thông qua nền tảng kết nối người mua và người bán. Hoạt động này có thể phục vụ nhu cầu mua bán tài sản số, chuyển tiền hoặc thanh toán, nhưng bản thân dữ liệu giao dịch không đủ để xác định mục đích của từng khoản tiền.

Trong kỳ nghiên cứu, Việt Nam, Thái Lan và Philippines ghi nhận tổng cộng 5,4 triệu giao dịch P2P có giá trị dưới 10.000 USD, chiếm 14,4% tổng số giao dịch cùng nhóm trên toàn cầu. Tỷ trọng này đáng chú ý khi 3 thị trường chỉ chiếm 2,5% nền kinh tế crypto toàn cầu theo cách đo của Chainalysis.

Hơn 80% giao dịch nội địa trong nhóm ba nước có giá trị dưới 1.000 USD. Giá trị trung bình mỗi giao dịch đạt 618 USD, thấp hơn đáng kể so với mức 1.210 USD ở phần còn lại của thế giới.

Các số liệu cho thấy hoạt động P2P tại nhóm thị trường này có sự hiện diện đáng kể của những giao dịch giá trị nhỏ, thay vì chỉ tập trung vào các khoản chuyển tiền lớn. Tuy nhiên, Chainalysis chưa công bố số lượng giao dịch P2P riêng tại Việt Nam. Vì vậy, chưa thể xác định chính xác tỷ trọng của Việt Nam trong tổng số 5,4 triệu giao dịch nói trên.

Nhà đầu tư đang cầm biểu trưng Bitcoin trước màn hình theo dõi thị giá. Ảnh: CNBC

Một đặc điểm quan trọng khác của thị trường được báo cáo nêu ra là hoạt động của stablecoin, nhóm tài sản số được thiết kế để duy trì giá trị tương đối ổn định so với một tài sản tham chiếu, phổ biến nhất là USD. Theo Chainalysis, hoạt động stablecoin trong nước tại Việt Nam đạt 6,9 tỷ USD trong kỳ nghiên cứu.

Song, số liệu trên cần được hiểu là quy mô hoạt động stablecoin nội địa theo phương pháp thống kê của Chainalysis, không phải giá trị stablecoin đang lưu hành tại Việt Nam hay lượng tài sản người dân nắm giữ. Báo cáo cũng không cho phép xác định toàn bộ hoạt động này đến từ thanh toán hàng hóa, chuyển tiền cá nhân hay giao dịch đầu tư.

Báo cáo cho biết giao dịch stablecoin xuyên biên giới tại các thị trường trong khu vực đều lớn hơn giao dịch nội địa. Tại một số thị trường, quy mô dòng tiền xuyên biên giới cao hơn từ 50% đến hơn 100% so với hoạt động trong nước. Malaysia có chênh lệch lớn nhất, với tỷ lệ 29,5 lần.

Theo các chuyên gia được Chainalysis phỏng vấn, stablecoin có thể giúp rút ngắn thời gian thanh toán và giảm chi phí cho các giao dịch xuyên biên giới. Trong khi đó, hệ thống thanh toán nội địa phát triển tại nhiều nước khiến nhu cầu sử dụng stablecoin cho thanh toán hàng ngày không nhất thiết phải lớn bằng nhu cầu chuyển tiền quốc tế.