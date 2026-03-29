Đường dây tiền số ONUS lập 52 công ty 'chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng'

Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu, gửi thư khen Cục An ninh kinh tế (A04) và Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Cơ quan điều tra cho biết, các nhóm liên quan đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước, cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực tế có chung bộ máy điều hành. Hệ sinh thái này được sử dụng để huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia đầu tư, với số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Cảnh sát khám xét trong trong các công ty thuộc hệ sinh thái của sàn tiền ảo ONUS. Ảnh: VTV

Hôm 20 và 21/3, A04 đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk... đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm. Cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người liên quan, thu giữ máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử và tài sản, ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản, hạn chế thiệt hại cho các bị hại.

A04 xác định, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Trần Quang Chiến (35 tuổi, ngụ Hà Nội) đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS, sau đó cùng Ngô Thị Thảo (32 tuổi, ngụ TP HCM) và một số người liên quan phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này.

Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.

Để mở rộng quy mô, nhóm này xây dựng mạng lưới "chân rết", sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, chia sẻ hình ảnh giao dịch có lãi nhằm lôi kéo thêm người tham gia, theo mô hình đa cấp.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, những người liên quan đã can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền niêm yết. Người tham gia có thể thua lỗ nhưng tưởng là biến động thị trường, trong khi giá trị đã bị điều khiển bằng kỹ thuật.

Một trong các nghi can (phải) khai về cách thức hoạt động của sàn ONUS. Ảnh: TVT

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân; Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Hiện sàn giao dịch ONUS đã bị dừng hoạt động. Cơ quan công an đề nghị các nạn nhân liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để cung cấp thông tin, phục vụ xử lý tài sản theo quy định.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tiền ảo cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt các mô hình đa cấp; đồng thời thận trọng với các hình thức "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản" lợi dụng vụ việc để tiếp tục lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, và Vương Lê Vĩnh Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Thủ tướng ghi nhận kết quả điều tra, triệt phá đường dây liên quan hệ sinh thái ONUS, đồng thời đánh giá việc xử lý vụ án góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản và cảnh báo rủi ro từ các mô hình tiền ảo. Ông đề nghị Bộ Công an xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.