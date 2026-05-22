Vị tỷ phú tiết lộ lý do chuyển hướng “tất tay” sang vàng và bạc

Tỷ phú Eric Sprott bắt đầu đầu tư vào kim loại quý từ những năm 1980. Khoản đầu tư của ông đã tăng gấp bốn lần chỉ trong hai năm và nâng giá trị tài sản ròng của ông lên hơn 3 tỷ USD.

Tỷ phú Eric Sprott năm nay 81 tuổi (Nguồn: Forbes)

Theo chia sẻ của tỷ phú Eric Sprott, giá vàng và bạc sẽ còn tăng cao hơn nữa. "Tôi nghĩ bạc có thể dễ dàng đạt 200 USD, thậm chí 300 USD, trong khi giá vàng có thể lên tới 10.000 USD/ounce", ông Eric Sprott nói.

Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá bạc giảm mạnh xuống còn 76 USD và giá vàng giảm xuống dưới 5.000 USD/ounce nhưng tỷ phú Eric Sprott vẫn không hề nao núng. Ông Eric Sprott nhận định rằng sự biến động như vậy là điều dễ hiểu khi các cuộc xung đột bùng phát trên toàn cầu và mọi người đang tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn.

Tỷ phú Eric Sprott cho rằng, những biến động này phản ánh một thị trường đang tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Hiện giá vàng giao ngay trên Kitco News đang ở mức 4.481,7 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/5: 1 USD = 26.391 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với giá bán vàng SJC tại Việt Nam khoảng 20,4 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.