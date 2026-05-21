Chốt giá vàng hôm nay ngày 21/5 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 21/5 tăng giá vàng miếng lên mức 162,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/5, giá vàng trong nước ngày 21/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 21/5, đảo chiều tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/5, tăng trở lại ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 159,4 –162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158,9 – 161,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 159,4 – 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/5 tăng với giá vàng giao ngay tăng 8 USD/ounce, lên mức 4.505 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.535 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá mạnh, vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Kitco, thị trường vàng thế giới phục hồi sau cú lao dốc đầu tuần khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên triển vọng kim loại quý vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà phục hồi của giá vàng diễn ra cùng thời điểm giá dầu lao dốc và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, giúp giảm bớt áp lực lên thị trường kim loại quý.

Ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco Metals - nhận định, xu hướng ngắn hạn của vàng đang được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu, nhưng vai trò tài sản trú ẩn an toàn đã suy giảm phần nào khi tâm lý rủi ro quay trở lại thị trường.

Trong khi đó, các yếu tố dài hạn vẫn được đánh giá tích cực đối với kim loại quý. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu quý I/2026 đạt mức kỷ lục hơn 1.230 tấn, trong đó nhu cầu vàng thỏi và vàng xu tăng mạnh 42% nhờ lực mua từ nhà đầu tư châu Á.

Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.505 USD/ounce (tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19 triệu đồng/lượng.

