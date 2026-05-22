Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc gây bất ngờ khi cùng trúng ở TPHCM

Chiều 22-5, các đại lý vé số tỏ ra bất ngờ khi tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM trúng 3 giải độc đắc vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại TPHCM.

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 21-5, giải độc đắc (dãy số 898665) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé An Giang là đại lý vé số Út Hiền 78 ở xã Phú Hòa Đông, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 048987) của vé số Tây Ninh được xác định cũng trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 7 vé Tây Ninh là đại lý vé số Thảo Nguyên ở Bến Cát, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Hồng Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 332731) của vé số Bình Thuận cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phương Trang ở phường Vũng Tàu, TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh và Bình Thuận cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Phương Trang, ĐLVS Thảo Nguyên

Việc vé số của 3 đài mở thưởng cùng ngày và cùng trúng tại một địa phương đã gây "sốt" trên mạng hội.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 22-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.