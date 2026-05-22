Từ 1/6, ngoài xăng E10, người đi ô tô, xe máy còn có thể mua loại xăng nào khác không?

Người dân có thể mua được loại xăng nào khác ngoài xăng E10?

Theo lộ trình của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6 xăng E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng A95. Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng các loại xăng khác sẽ không còn xuất hiện trên thị trường, đặc biệt với những xe đời cũ hoặc người dùng còn e dè với nhiên liệu pha ethanol.

Tuy nhiên trên thực tế, ngoài xăng E10, người dân vẫn còn một lựa chọn khác là xăng E5 RON92.

Từ ngày 1/6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.

Xăng E5 cũng là xăng sinh học, được pha trộn giữa 95% xăng khoáng truyền thống (loại RON92) và 5% cồn sinh học ethanol.

Loại xăng này bắt đầu được bán thí điểm từ cuối năm 2015 và chính thức bán đại trà trên toàn quốc từ đầu năm 2018 đến nay.

Theo lộ trình của Bộ Công Thương, đây sẽ là loại xăng tiếp tục được duy trì kinh doanh đến hết năm 2030 trước khi nhường chỗ hoàn toàn cho các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol cao hơn.

Trong khi đó, xăng khoáng thuần túy như RON95-V hay RON95-III theo cách gọi trước đây gần như sẽ không còn được bán độc lập nếu không pha ethanol.

Điểm khác biệt chính giữa xăng E5 RON 92 và xăng E10 RON 95 (loại xăng bán phổ biến ở các cửa hàng xăng dầu) nằm ở tỷ lệ ethanol sinh học pha trộn và chỉ số octan. Trong khi xăng E5 RON 92 chứa 5% ethanol và có chỉ số octan 92, thì xăng E10 RON 95 chứa 10% ethanol và có chỉ số octan 95.

Xăng E10 phù hợp với những loại xe nào?

Theo Bộ Công Thương, các nghiên cứu chỉ ra rằng E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ xe.

Các chuyên gia kỹ thuật cho biết, phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu sinh học pha ethanol. Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm đáng kể các khí thải gây hại như CO, HC và bụi mịn phát sinh trong quá trình đốt cháy, qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.

Hầu hết các dòng xe máy hiện đại, đặc biệt là từ các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Piaggio đều đã được thiết kế tương thích với các loại xăng có chứa ethanol như E5 và E10. Các mẫu xe tay ga, xe số phổ thông được trang bị hệ thống phun xăng điện tử hoặc chế hòa khí đều có thể vận hành ổn định với xăng E10.

Đối với ô tô, trên các trang thông tin chính thức, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Ford khẳng định, xăng sinh học E10 không gây hại cho động cơ. Chẳng hạn, Toyota Việt Nam khẳng định các dòng xe Toyota (bao gồm cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng được sản xuất sau năm 1997) đều tương thích với xăng E10.

Do đó, phương tiện sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và mức độ an toàn của phương tiện. Không phát sinh thêm chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa so với khi sử dụng các loại xăng thông thường trước đây.

Hay Honda Việt Nam cũng cho biết khách hàng có thể yên tâm sử dụng xăng sinh học E10 cho các dòng xe do hãng phân phối chính thức. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các mẫu xe máy và ô tô Honda sử dụng nhiên liệu có chỉ số octan từ 91 trở lên, đồng thời đối với xe máy, hàm lượng ethanol không vượt quá 10%.

Với các thông số được quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN, xăng E10 được đánh giá phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của xe Honda, không gây hư hại tới động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Hiện tại, xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil... đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thailand và Philippines là hai nước tiên phong sử dụng xăng sinh học. Thái Lan hiện chủ yếu tiêu thụ E10 và khuyến khích E20, còn Philippines bắt buộc dùng E10 từ năm 2011 và áp dụng nhiều ưu đãi thuế cho nhiên liệu sinh học.