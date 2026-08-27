Vị trí đặt bình hoa trong nhà để két lúc nào cũng rủng rỉnh tiền

Bình hoa phong thủy có ý nghĩa gì trong không gian sống?

Không chỉ dừng lại ở vai trò là những món phụ kiện tô điểm cho căn nhà thêm phần sống động, những chiếc bình này còn được xem là vật phẩm giúp thu hút tài lộc và cân bằng luồng sinh khí bên trong không gian.

Việc lựa chọn và đặt để bình hoa phong thủy đúng cách giúp gia chủ khéo léo điều tiết năng lượng, từ đó góp phần hóa giải những sát khí không mong muốn, đồng thời mang đến cảm giác bình an, hạnh phúc và vượng khí dồi dào cho cả gia đạo.

Vị trí đặt bình hoa rước tài lộc

Đặt bình hoa ở các vị trí ngũ hành

Thông tin từ VTC News, ngũ hành của hoa cỏ thường là Mộc, vì vậy nếu đặt ở vị trí ngũ hành thuộc Thủy hoặc bên cạnh các vật dụng thuộc Thủy như bình nóng lạnh, máy tạo ẩm, bể cá, bình nước…sẽ đem lại may mắn cho gia đình.

Theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc. Vì vậy, đặt bình hoa gần những đồ vật hoặc vị trí thuộc ngũ hành Thủy trong nhà có thể cải thiện tài vận cho gia đình.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là những món phụ kiện tô điểm cho căn nhà thêm phần sống động, những chiếc bình này còn được xem là vật phẩm giúp thu hút tài lộc và cân bằng luồng sinh khí bên trong không gian.

Ngoài ra, cũng theo ngũ hành Mộc-Hỏa tương sinh, đặt bình hoa cạnh các vật dụng thuộc Hỏa như bếp lửa, tủ lạnh, máy tính, tivi và các đồ điện,… sẽ giúp gia chủ giàu có, thịnh vượng, có quý nhân phù trợ.

Tuy nhiên, một số gia đình vì diện tích nhà nhỏ nên khi bố trí nội thất khó tránh khỏi xung khắc giữa Thủy và Hỏa. Chẳng hạn máy tạo ẩm ở gần máy tính, bể cá gần tivi,…

Khi đó, theo phong thủy, nếu đặt một bình hoa ở giữa 2 đồ vật thì bình hoa sẽ có vai trò lưu thông và chuyển hóa, làm cho các luồng khí vốn xung khắc trở nên hài hòa, có lợi cho sự yên ấm của gia chủ và sự ổn định của tài lộc trong nhà, đây chính là vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc mà ít người để ý tới.

Ngay lối cửa chính

Cửa chính được xem là nơi đón khí vào nhà, quyết định phần lớn sự lưu thông của năng lượng. Chính vì vậy, nhiều gia đình nghĩ rằng đặt một bình hoa lớn ngay trước cửa sẽ giúp thu hút tài lộc. Tuy nhiên, nếu bố trí không hợp lý, hiệu quả có thể ngược lại.

Thay vì đặt giữa cửa, nên bố trí bình hoa lệch sang một bên, vừa tạo điểm nhấn vừa giữ lối đi thông thoáng.

Một bình hoa quá lớn đặt chắn ngay lối đi có thể tạo cảm giác cản trở dòng khí lưu thông. Theo phong thủy, cửa chính cần rộng rãi, thông thoáng để khí tốt dễ dàng đi vào. Những vật dụng chiếm nhiều diện tích, đặc biệt là bình hoa cồng kềnh, có thể làm giảm sự hanh thông của không gian.

Ngoài yếu tố phong thủy, đây cũng là vị trí dễ va chạm khi di chuyển. Bình hoa đặt sát cửa còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng, gió hoặc luồng điều hòa, khiến hoa nhanh héo. Thay vì đặt giữa cửa, nên bố trí bình hoa lệch sang một bên, vừa tạo điểm nhấn vừa giữ lối đi thông thoáng.

Phòng ngủ

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khách ghé chơi có thể không nhìn thấy phòng ngủ của bạn, nhưng đây là một không gian lý tưởng khác để bày biện hoa. Bạn hãy thử chơi với những bông hoa có mùi hương nhẹ nhàng, bởi phòng ngủ là không gian để thư giãn và nghỉ ngơi, việc lựa chọn loại hoa hợp lý sẽ làm tăng thêm bầu không khí cho không gian đó.

Hoa hồng, đặc biệt là những loài có màu sắc nhẹ nhàng và êm dịu, là lựa chọn tuyệt vời để làm điểm nhấn trong phòng ngủ.

Hoa hồng, đặc biệt là những loài có màu sắc nhẹ nhàng và êm dịu, là lựa chọn tuyệt vời để làm điểm nhấn trong phòng ngủ.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải dùng một loại hoa. Xen kẽ các loại hoa có mùi thơm ngọt ngào (như hoa oải hương và hoa hồng) với dương xỉ và cọ là một cách để tạo ra "xì tai" cắm hoa phòng ngủ vô cùng độc đáo.

Phòng ăn

Hoa thường là vật trang trí trung tâm của bàn ăn và cực kỳ phổ biến trong trang trí nhà cửa. Đây là một vị trí tuyệt vời để bạn cắm hoa theo mùa.

Ví dụ, việc cắm những bông cúc họa mi trên bàn ăn có thể khiến ngôi nhà của bạn đắm chìm trong hương sắc mùa thu đông. Chỉ cần đảm bảo rằng sự sắp xếp của bạn hợp lý để bình hoa không gây vướng víu trong không gian này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.