Hoa cau non thành 'hàng hiệu' cúng rằm tháng 7, giá vài trăm nghìn đồng/buồng

Đáng chú ý, giữa những mặt hàng quen thuộc, hoa cau non bất ngờ trở thành món đồ lễ được nhiều bà nội trợ săn tìm, dù giá không hề rẻ. Tại chợ Nghĩa Tân, những buồng hoa cau non được bó gọn thành từng phần nhỏ. Giá một buồng chỉ đủ cắm một lọ hoa lên tới 250.000 đồng, cao hơn nhiều so với các loại hoa tươi thông thường. Với những buồng có kích cỡ lớn hơn thì mức giá còn đắt hơn nữa, lên tới 300.000 - 400.000 đồng.

Một tiểu thương cho biết, hoa cau non là mặt hàng rất được ưa chuộng trong dịp Rằm tháng 7 năm nay. Lượng khách hỏi mua tăng mạnh, trong khi nguồn hàng không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu, vì thế giá thường đắt. Hoa cau được các bà nội trợ ưa chuộng vì có màu trắng tinh, hương thơm nhẹ cùng vẻ đẹp bắt mắt, khác biệt hẳn các loại hoa thông thường.

Gà cúng luộc sẵn cũng là mặt hàng tăng giá mạnh trong ngày rằm. Tại các khu chợ, giá phổ biến đang khoảng 500.000 đồng/con 2 kg, đắt hơn khoảng 100.000 đồng so với ngày thường.

Chị Vui, một khách hàng đi mua đồ lễ cúng rằm, nói: “Ngày rằm hằng tháng, tôi mua một con gà cúng khoảng 350.000-400.000 đồng, còn nay giá đã cao hơn hẳn. Nhưng vì không có thời gian để chế biến kịp cúng rằm vào buổi sáng nên tôi chấp nhận chịu mua đắt hơn một chút”, chị Vui nói.

Nhiều bà nội trợ khác cũng cho biết, vì không có nhiều thời gian chuẩn bị nên gà cúng làm sẵn vẫn là lựa chọn tối ưu.

Cùng với gà luộc, xôi cúng cũng có mức giá khá cao. Một đĩa xôi ngũ sắc loại lớn được bán với giá khoảng 100.000 đồng.

Những đĩa nhỏ hơn có giá từ 50.000 - 70.000 đồng, phù hợp với khách hàng có nhu cầu chuẩn bị mâm lễ vừa phải.

Trong khi đó, vàng mã vẫn là mặt hàng không thể thiếu trong nhiều gia đình. Giá bán năm nay có tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Một bộ vàng mã cỡ lớn, gồm ngựa giấy, quần áo, mũ và giày giấy, có giá khoảng 100.000 đồng/bộ.

Với những bộ có kích thước nhỏ hơn, người mua chỉ cần chi khoảng 70.000-80.000 đồng.

Một lễ cau trầu (gồm 5 lá trầu và 3 quả cau) có giá 25.000 - 30.000 đồng.

Loại cau trầu được trang trí thêm hoa đắt hơn, khoảng 40.000 - 50.000 đồng/lễ.

Dù các chợ vẫn đông người mua sắm nhưng có thể nhận thấy xu hướng tiết kiệm của người dân khi cúng rằm tháng 7. Nhiều người cho biết không còn mua nhiều vàng mã và cũng chỉ lựa chọn những mặt hàng có giá phù hợp túi tiền để không quá tốn kém. “Cúng Rằm tháng 7 là tín ngưỡng quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Việt. Vào dịp này, theo tôi quan trọng nhất là sự thành kính tưởng nhớ tổ tiên, đấng sinh thành, người thân đã khuất chứ không cần quá đề cao sự sang trọng, cầu kỳ trong việc mua sắm lễ”, chị Thanh Lan (ở Cầu Giấy) chia sẻ.