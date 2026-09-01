Loại cây phong thủy tỏa hương quanh năm, giúp trấn giữ long mạch được săn lùng

Đặc điểm và phân loại cây mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy, còn được gọi là mai trúc thủy hay mai chấn thủy, là một loài cây thân gỗ thuộc họ trúc. Đây là giống cây rất nổi tiếng trong nghệ thuật bonsai và cảnh quan vườn nhà. Đặc trưng dễ nhận biết nhất của cây là thân gỗ có vỏ da xù xì, nhiều khúc uốn cong, tạo nên vẻ cổ kính và đầy nghệ thuật. Cành nhánh của cây mọc nhiều, nhỏ và dễ uốn, rất thích hợp để thợ chơi cây tỉa tạo thành những tán cây tròn trịa, tháp xếp lớp hoặc những dáng đổ nghiêng đầy thơ mộng.

Thông tin trên VOV, mai chiếu thủy thường hay mọc tại các khu đầm, ao, những nơi gần nước. Cây này khi nở hoa sẽ cho hoa màu trắng, kết thành chùm, có mùi thơm rất dễ chịu. Vì hoa mai hướng xuống nước, xuống đất vì thế chúng được gọi là mai chiếu thủy hay chiếu thổ.

Trong thế giới mai chiếu thủy, người chơi cây thường phân loại dựa trên kích thước của lá. Có ba nhóm chính là lá lớn, lá trung và lá nhỏ. Trong đó, mai chiếu thủy lá nhỏ được xem là dòng bonsai cao cấp, được giới sưu tập săn đón nhiều nhất. Lý do là vì chúng tạo ra tỷ lệ thân/cành/ lá cân đối, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của nghệ thuật bonsai, dễ tạo được nhiều dáng đẹp và có giá trị kinh tế rất cao. Ngược lại, các dòng lá trung và lá lớn thường cần nhiều năm chăm sóc, kỹ thuật tỉa cắt kỹ lưỡng mới có thể tạo được dáng đẹp và đạt giá trị đầu tư, phù hợp với những người có không gian rộng và kiên nhẫn.

Mai chiếu thủy, còn được gọi là mai trúc thủy hay mai chấn thủy, là một loài cây thân gỗ thuộc họ trúc. Đây là giống cây rất nổi tiếng trong nghệ thuật bonsai và cảnh quan vườn nhà.

Hoa mai chiếu thủy nở quanh năm, hương thơm hoa dịu nhẹ, giúp bạn cảm thấy thư thái, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Loài cây này cũng có khả năng hút bụi, thanh lọc không khí, mang đến không gian sống sạch hơn, thoáng hơn cho cả gia đình. Theo VTC News, việc trồng cây mai chiếu thủy trước nhà là hoàn toàn cần thiết, mang đến nhiều lợi ích cho gia chủ.

Bên cạnh việc trồng cây mai chiếu thủy trước nhà, bạn cũng có thể trồng cây này trong nhà. Vị trí đặt cây chủ yếu là trên bàn khách, bàn làm việc, trưng bày hành lang văn phòng…. Chúng sẽ giúp không gian thêm phần sang trọng và quý phái hơn.

Ý nghĩa phong thủy và vị trí trồng cây mai chiếu thủy

Cây mai chiếu thủy là loài cây mang lại nhiều sự may mắn, sung túc cho ngôi nhà của bạn và nó tượng trưng cho sự vững trãi, bền vững. Theo quan niệm phong thủy, cây mai chiếu thủy có khả năng trấn giữ long mạch để duy trì vượng khí trong nhà.

Vì vậy, khi sở hữu một cây mai chiếu thủy sẽ giúp gia đình bạn luôn bình an, hòa thuận và không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Cũng nhờ những ý nghĩa phong thủy đó mà người ta thường mua cây mai chiếu thủy làm quà trong các dịp như tân gia, lễ tết.

Cây này khi nở hoa sẽ cho hoa màu trắng, kết thành chùm, có mùi thơm rất dễ chịu.

Vị trí đặt cây ảnh hưởng rõ đến cả thẩm mỹ lẫn sức khỏe của mai chiếu thủy. Cây cần ánh sáng tốt, không gian thoáng và đất thoát nước ổn định. Vì vậy, những vị trí như sân trước, hiên nhà, ban công, giếng trời hoặc góc sân có nắng nhẹ thường phù hợp hơn khu vực tối, ẩm thấp.

Ở sân trước, mai chiếu thủy có thể đặt lệch sang một bên lối vào để tạo điểm chào đón. Cách đặt này giúp mặt tiền có chiều sâu mà không cản trở luồng di chuyển. Với nhà có cổng rộng, hai chậu cây cân đối hai bên có thể tạo cảm giác trang trọng, nhưng cần tránh chọn cây quá lớn so với tỷ lệ mặt tiền.

Ở ban công, nên ưu tiên cây dáng gọn, tán không quá xòe. Chậu cần có lỗ thoát nước, kê cao nhẹ để tránh đọng nước sau mưa. Nếu ban công nắng gắt cả ngày, cây cần được theo dõi độ ẩm thường xuyên để hạn chế vàng lá hoặc khô đầu lá.

Trong phòng khách, chỉ nên chọn mai chiếu thủy bonsai nhỏ và đặt gần nơi có ánh sáng tự nhiên. Không nên đặt cây ở góc tối lâu ngày chỉ vì muốn đủ yếu tố phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.