Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Thế giới và trong nước cùng có tuần giảm sâu

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần biến động mạnh với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần này (2/11), giá dầu thế giới giảm hơn 7% do xuất hiện những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran. Các cuộc đàm phán giữa quan chức Iran và Qatar làm dấy lên hi vọng về việc chấm dứt xung đột, qua đó góp phần ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Giá dầu quốc tế tiếp tục giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch 3/11, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần, khi thị trường cân nhắc triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran.

Đến phiên giao dịch 4/11, giá dầu thế giới tiếp đà giảm gần 9%, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, sau khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Giới đầu tư kỳ vọng kết quả này có thể thúc đẩy Washington tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran, từ đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 5/11, giá dầu quốc tế đảo chiều tăng gần 4%, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng các bên tiến tới thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (6/11), giá dầu thế giới tiếp đà tăng nhẹ, do những lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định lựa chọn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu còn lại của Iran.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 98,32 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 90,83 USD/thùng.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, trong khi giá dầu WTI "bốc hơi" khoảng 13% so với mức kết của tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán của các mặt hàng xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh tới 2 lần.

Tại kỳ điều hành 5/11, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít, tương ứng giảm 2.305 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III hạ 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S hạ 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Trước đó, theo thông báo điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương - Tài chính tối 3/11, giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 được điều chỉnh xuống 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, giá bán tối đa còn 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Như vậy, tính tổng trong tuần này, giá xăng E5RON92 giảm 3.325 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III hạ 3.003 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm tổng cộng 1.550 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 1.591 đồng/kg.