Dấu ấn Mark Zuckerberg trong thỏa thuận AI của Nhà Trắng

Politico cho biết CEO Meta Mark Zuckerberg là người trình bày nội dung thỏa thuận AI trong bữa trưa với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và hơn 10 lãnh đạo công nghệ ngày 29/9.

Còn theo Business Insider, thỏa thuận trí tuệ nhân tạo này bắt nguồn từ bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 24/9. Khi đó, Zuckerberg đề cập ý tưởng với Johnson, sau đó tiếp tục nói chuyện với CEO Nvidia Jensen Huang. Sau sự kiện, cả ba liên tục liên lạc để hoàn thiện văn bản.

Trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ, Zuckerberg đã xây bộ nguyên tắc và gửi bản dự thảo đến các lãnh đạo công nghệ. Trong khi đó, Huang có vai trò quan trọng trong việc vận động sự ủng hộ những người này, như CEO Google Sundar Pichai, CEO Microsoft Satya Nadella, CEO Anthropic Dario Amodei, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, CEO SpaceXAI Elon Musk.

Cuối cùng, văn bản dài 300 từ được chính quyền Trump công bố với tên gọi "Thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ", nói về tầm quan trọng của việc ban hành biện pháp bảo vệ nhằm giảm rủi ro tiềm tàng từ các mô hình AI tiên tiến, cũng như hậu quả nếu không sớm đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát. Thoả thuận cũng yêu cầu các công ty "thực hiện biện pháp kiểm soát nội bộ mạnh mẽ" nhằm giám sát khả năng của mô hình, hợp tác với kiểm toán viên bên ngoài và thành lập ủy ban độc lập để xem xét báo cáo của kiểm toán viên.

Meta từ chối bình luận. Nvidia và Nhà Trắng chưa phản hồi.

CEO OpenAI Sam Altman (trái) nói chuyện cùng CEO Meta Mark Zuckerberg tại tiệc chiêu đãi ông Tập ở Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: AP

Theo giới quan sát, việc Zuckerberg đóng vai trò trung tâm trong thỏa thuận AI đang cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ông trong việc định hình chính sách trí tuệ nhân tạo của Nhà Trắng. CEO Meta được cho là đã vượt qua "làn sóng phản đối" ở Washington kể từ sau scandal tin giả xung quanh cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, từng khiến công ty bị lưỡng đảng chỉ trích và đối mặt với nhiều vụ kiện.

"Mọi thứ đã thay đổi. Meta thậm chí được tha thứ sau khi loại bỏ tài khoản ông Trump trên các nền tảng sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021", Semafor bình luận. "Zuckerberg biết cách ứng phó với tình hình chính trị và đang cố gắng định vị Meta như một công ty sẵn sàng hợp tác với chính phủ và không quan tâm đến việc bị quản lý quá mức".

Mỹ được đánh giá theo đuổi cách tiếp cận "nhẹ nhàng" với AI, chưa thông qua luật liên bang nào nhằm kiềm chế trí tuệ nhân tạo. Politico cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Trump hồi tháng 8, CEO Meta đã phản đối đề xuất thành lập một cơ quan quản lý độc lập dựa trên mô hình của tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát ngành chứng khoán Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Mark Zuckerberg và Jensen Huang hiện có quan điểm trái ngược Sam Altman, Elon Musk hay Dario Amodei. Người đứng đầu Nvidia bác bỏ lời kêu gọi đình chỉ AI, trong khi CEO Meta khẳng định mỗi phòng thí nghiệm nên tự thiết lập tốc độ phát triển riêng thay vì tìm cách phối hợp toàn ngành.

Giới chính trị gia Mỹ và giới đầu tư cũng coi tiến bộ nhanh chóng trong phát triển AI là yếu tố then chốt để duy trì lợi thế. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9 rằng mối lo ngại là "trò bịp mới nhất". Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ sự hoài nghi về lời kêu gọi tăng cường quản lý AI, khuyến cáo những đề xuất đó có thể là "con ngựa thành Troy" được thúc đẩy bởi các công ty hưởng lợi từ những quy định mới.