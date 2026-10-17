Bàn làm việc của Mark Zuckerberg có gì?

"Muse Spark Open - công bố trọng số mô hình ngay hôm nay - vận hành cực kỳ hiệu quả trên các máy Mac Studio mới, nhờ sự hợp tác cùng John Ternus và Apple", ông chủ Meta Mark Zuckerberg cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 16/10.

Zuckerberg cũng chia sẻ ảnh góc làm việc tại Meta, cho thấy nhiều thiết bị công nghệ và đồ lưu niệm.

Ở cửa sổ bên trái, Zuckerberg đang trò chuyện với tác nhân AI Muse có tên Agrippa, đặt theo tên tướng La Mã Marcus Vipsanius Agrippa. Ông chủ Meta yêu cầu Agrippa tự mô tả bản thân bằng ba dòng văn bản ngắn, sau đó yêu cầu nó tự xây dựng hình ảnh trên máy Mac của mình.

Ở cửa sổ bên phải, tác nhân AI mô tả những hành động đang làm để thực hiện yêu cầu do Zuckerberg đưa ra.

Trong thông cáo đăng cùng ngày, Meta cho biết Muse Spark Open có thể chạy trên hai máy Apple Mac Studio M5 Ultra với tổng cộng 1 TB bộ nhớ thống nhất. Theo BI, bức ảnh cho thấy Mark Zuckerberg có thể đang vận hành hai máy M5 Ultra, mỗi chiếc trang bị bộ nhớ 512 GB, vốn là tùy chọn chưa được Apple công bố.

Vật thể được cho là Muse Charm, thiết bị đeo tích hợp AI ra mắt tại sự kiện Meta Connect hồi cuối tháng 9.

Muse Charm trang bị màn hình 2 inch, điều khiển được bằng ngón tay cái, với linh vật Muse có thể tùy chỉnh ở giữa. Modem 5G bên trong cho phép truy cập Muse ngay cả khi không có wifi, dù thiết bị không thể thực hiện cuộc gọi.

Mark Zuckerberg đề cập khá ít về khả năng của Muse Charm, chỉ nói người dùng có thể trò chuyện với thiết bị để tương tác với trợ lý AI mà không cần mở khóa điện thoại hay mở ứng dụng.

Kính thông minh Ray-Ban Meta. Theo BI, đây dường như là phiên bản "Audio AI" mới được Meta công bố tại sự kiện Connect 2026 giữa tháng 9, do không có dấu hiệu của camera trên gọng kính. Chiếc kính phía sau được bọc băng dính ở phần gọng nối giữa hai mắt.

Búp bê Jolly, linh vật của Muse AI.

Các món đồ lưu niệm nhỏ được đặt trong bát gỗ ở góc bàn, gồm mô hình Tony Stark và bộ giáp Iron Man màu xanh, logo Facebook và khối gỗ khắc dòng chữ "2.4.2024" - tức 4/2/2024, ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Facebook.

Phía sau là một chai champagne.

Dòng chữ "Zuck" và hoa văn graffiti được nghệ sĩ David Choe sơn lên mặt bàn làm việc.

Choe là người trang trí tường cho trụ sở đầu tiên của Facebook năm 2005. Khi đó, Mark Zuckerberg đưa ra lựa chọn trả công cho Choe bằng hàng nghìn USD tiền mặt hoặc số lượng cổ phiếu có giá trị tương đương.

Theo New York Times, Choe chọn phương án nhận cổ phiếu, dù cho rằng sản phẩm của Facebook "vô nghĩa". Khi Facebook IPO năm 2012, số cố phiếu của Choe có giá trị ước tính hơn 200 triệu USD.