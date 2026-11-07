Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng thế giới giảm không phanh

Giá vàng trong nước biến động

Trước giờ mở cửa phiên sáng 7/11, giá vàng trong nước biến động trái chiều tại các phân khúc.

Theo đó, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu giữ nguyên ở mức 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Biên độ mua - bán đối với vàng miếng tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trái lại, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 13,65 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 14,05 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải đã giảm tới 500.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI giảm 400.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lùi sâu về mức 13,65 - 14,05 triệu đồng/chỉ, tương đương 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Duy chỉ SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 13,65 - 14,05 triệu đồng/chỉ, tương đương 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc

Khảo sát vào rạng sáng 7/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.065,98 USD/ounce, giảm 37,28 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,91% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 126,3 triệu đồng/lượng.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ vừa công bố cho thấy nền kinh tế nước này thêm 165.000 việc làm mới, gấp hơn hai lần con số dự báo 65.000.

Thị trường lao động khởi sắc củng cố quan điểm rằng kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, nên Fed chưa có lý do để vội nới lỏng chính sách. Kỳ vọng về một chu kỳ hạ lãi suất gần như không có, và đó là yếu tố kéo giá vàng lùi sâu.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 hiện ở mức khoảng 68,4%.

Ông Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường của Blue Line Futures, nhận định rủi ro trước mắt nằm ở số liệu lạm phát công bố tuần tới. Nếu con số nóng hơn dự báo, thị trường sẽ nghiêng rõ hơn về kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 12, và vàng chịu thêm áp lực bán.

Về trung hạn, ông Streible cho rằng kết quả bầu cử đã khiến hoạt động kinh tế liên quan đến AI chậm lại, nhất là đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu. Khi sự suy yếu này lộ rõ, Fed khó giữ lập trường thắt chặt, tạo lực đẩy cho vàng bật tăng trở lại. Do đó, theo ông, nhà đầu tư có thể tính đến việc gom vàng trong các phiên giá giảm, bắt đầu từ tuần tới.

Về dài hạn, Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10 dự báo giá vàng bình quân năm 2026 chạm 4.600 USD/ounce, cao hơn 33,6% so với năm 2025. Tuy vậy, đà tăng sẽ chững lại: giá vàng bình quân năm 2027 được dự báo giảm 7,6% còn 4.250 USD/ounce, và tiếp tục giảm 5,9% xuống 4.000 USD/ounce vào năm 2028.