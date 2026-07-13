Mark Zuckerberg cho bò ăn hạt macca, uống bia lạnh

Trong tập podcast Idea Generation cuối tháng trước, CEO Meta Mark Zuckerberg nói về sở thích nuôi bò và cho biết đang theo đuổi mục tiêu tạo ra "miếng bít tết hoàn hảo".

Zuckerberg bắt đầu dự án nuôi bò wagyu và angus từ khoảng năm 2024. Đây là hai giống bò thịt cao cấp nổi tiếng thế giới, thường được sử dụng để chế biến các loại bít tết hảo hạng.

"Tại trang trại, một trong những dự án của tôi là tạo ra loại thịt bò chất lượng cao nhất thế giới", Zuckerberg nói. "Tôi không nuôi bò để kinh doanh nên không chịu áp lực về lợi nhuận. Điều khiến tôi hứng thú nhất là đặc tính di truyền của đàn bò".

Để cải thiện chất lượng thịt, Zuckerberg dành một phần diện tích trang trại trồng cây macca phục vụ khẩu phần ăn của đàn bò. Loại hạt giàu dinh dưỡng này được rang lên trước khi cho bò ăn nhằm giúp chúng tăng trọng nhanh hơn.

Anh cũng cho biết đàn bò được cho uống bia do chính mình ủ để kích thích cảm giác thèm ăn. Những con bò có thể tự chọn giữa nước ở nhiệt độ thường và bia lạnh.

Tỷ phú, CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: Chris Unger

Trước đó, năm 2024, Zuckerberg từng tiết lộ mỗi con bò tiêu thụ khoảng 5.000-10.000 pound (2,3-4,5 tấn) thức ăn mỗi năm.

Dự án được triển khai tại Ko'olau Ranch trên đảo Kauai, Hawaii. Zuckerberg bắt đầu mua đất tại đây từ năm 2014 và hiện khu bất động sản này được định giá khoảng 300 triệu USD.

Theo tạp chí Wired, trang trại rộng ít nhất 2.300 mẫu Anh (hơn 930 ha) và từng gây tranh cãi vì được xây dựng trên khu vực có các địa điểm chôn cất của người bản địa Hawaii. Khuôn viên gồm hai biệt thự lớn với phòng gym, sân tennis, nhiều nhà khách và một hầm trú ẩn ngầm có diện tích tương đương sân bóng rổ.

Zuckerberg từ lâu đã yêu thích việc tự sản xuất thực phẩm. Cựu CEO Twitter Jack Dorsey từng kể rằng anh được Zuckerberg đãi món thịt dê do chính tay chủ Meta giết mổ. Theo Dorsey, đây là một phần trong thử thách kéo dài một năm, khi Zuckerberg chỉ ăn những thực phẩm do tự tay săn bắt hoặc giết mổ.

"Tôi sẽ không từ bỏ sở thích này, bất kể bận rộn hay công việc quan trọng đến đâu", Zuckerberg nói. "Tôi vẫn dành thời gian cho những dự án cá nhân, kể cả khi chúng không thực sự quá quan trọng".

Với Zuckerberg, sở thích nuôi bò là một phần trong triết lý sống và làm việc. Anh cho rằng mỗi người cần duy trì sự cân bằng giữa nhiều mối quan tâm khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

"Tôi nghĩ bạn cần có sự cân bằng giữa những việc mình theo đuổi. Nếu dồn quá nhiều sức vào một việc, bạn có thể tự làm mình kiệt sức, thậm chí khiến những người xung quanh cũng bị cuốn theo và mệt mỏi", anh nói.

Zuckerberg thừa nhận có xu hướng trở nên "ám ảnh" với công việc, nhưng những dự án cá nhân và sự tham gia của gia đình giúp anh giữ được sự cân bằng. Hai con gái lớn thường cùng anh trồng cây và chăm sóc vật nuôi tại trang trại.

"Luôn có những điều bạn muốn tạo ra và đóng góp cho thế giới, đó là cách tôi vận hành", Zuckerberg nói. "Nếu quá tập trung vào một việc trong thời gian dài, nguồn năng lượng sáng tạo của bạn có thể dần cạn kiệt".