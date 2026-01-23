Vì sao Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 1% trong năm 2025 nhưng GDP bình quân đầu người vẫn vượt nền kinh tế thứ 2 Châu Á?

Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc và Nhật Bản

Theo số liệu sơ bộ từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), GDP thực tế của Hàn Quốc trong quý IV/2025 giảm 0,3% so với quý trước, dù tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một trong những dấu hiệu của sự chững lại kinh tế, cho thấy mức độ phục hồi không đồng đều giữa các thành phần kinh tế.

Trong cơ cấu này, tiêu dùng tư nhân tăng nhẹ, và chi tiêu chính phủ được mở rộng nhờ các chính sách an sinh xã hội và y tế, nhưng đầu tư và xuất khẩu – những động lực tăng trưởng truyền thống lại suy yếu. Đặc biệt, đầu tư xây dựng giảm mạnh, cùng với sự co hẹp của các lĩnh vực đầu tư thiết bị và xuất khẩu ròng âm trong một số quý. Điều này khiến tổng tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt khoảng 1%, thấp hơn đáng kể so với mức 2% của năm 2024, theo Yonhap.

Ở phía bên kia, Nhật Bản cũng không khá hơn khi đối mặt với tốc độ tăng trưởng khiêm tốn. Dựa trên các dự báo quốc tế, kinh tế Nhật Bản được dự đoán tăng trưởng khoảng 1,1–1,3% trong năm 2025 (năm tài khoá hiện tại), phần lớn nhờ tiêu dùng nội địa và chi tiêu công giữ vững tương đối, nhưng vẫn bị kéo lại bởi xuất khẩu yếu và các thách thức về cơ cấu kinh tế.

Tình hình này phản ánh một bức tranh chung của các nền kinh tế phát triển trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, nhu cầu bên ngoài yếu hơn, cùng với rủi ro từ chính sách thương mại và biến động tỷ giá.

Thu nhập bình quân đầu người: Hàn Quốc đang vượt Nhật Bản

Một trong những điểm so sánh nổi bật giữa hai nền kinh tế này là GDP bình quân đầu người – chỉ số quan trọng phản ánh mức sống trung bình và hiệu quả phân phối nền kinh tế.

Theo số liệu được công bố, Hàn Quốc tiếp tục dẫn trước Nhật Bản về thu nhập bình quân đầu người trong các năm gần đây. Năm 2024, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc được ước tính đạt khoảng 36.024 USD, vượt qua mức 32.859 USD của Nhật Bản. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản trong thống kê này theo số liệu IMF và các cơ quan thống kê quốc gia, theo Korea Joongang Daily.

Dù theo một số phân tích IMF, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc có thể giảm nhẹ trong năm 2025 xuống khoảng 35.962 USD, vẫn cao hơn mức dự báo khoảng 34.713 USD của Nhật Bản.

Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần phản ánh mức độ giàu có trong nước, mà còn là kết quả của nhiều yếu tố kinh tế dài hạn của Hàn Quốc:

- Cơ cấu xuất khẩu giá trị gia tăng cao: Hàn Quốc có lợi thế lớn trong các ngành công nghệ cao, bán dẫn, và sản phẩm công nghiệp trung và cao cấp.

- Quản lý tiền tệ và chính sách tài khóa linh hoạt: Giúp kiểm soát lạm phát và thúc đẩy thu nhập thực tế trong nước.

- Thị trường lao động và tiêu dùng nội địa tương đối ổn định: Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP tổng thể chậm lại, nhưng thị trường lao động của Hàn Quốc vẫn hỗ trợ mức thu nhập trung bình khá cao.

Trong khi đó, Nhật Bản chịu tác động rõ rệt từ dân số già, sự giảm tốc trong sản xuất và xuất khẩu, cũng như tỷ giá đồng Yên yếu – yếu tố làm giảm con số tính theo USD của GDP bình quân đầu người trong các thống kê quốc tế.

Khoảng cách của 2 quốc gia có thay đổi trong tương lai?

Theo nhiều dự báo, Hàn Quốc có khả năng tiếp tục mở rộng khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người với Nhật Bản trong những năm tới, nếu nền kinh tế duy trì tăng trưởng danh nghĩa và cải thiện điều kiện thương mại. Một số dự báo của IMF cho thấy GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc có thể đạt mốc hơn 40.000 USD trong vòng vài năm tới, tùy thuộc vào tăng trưởng kinh tế và tỷ giá.

Hàn Quốc tiếp tục dẫn trước Nhật Bản về thu nhập bình quân đầu người trong các năm gần đây

Tuy nhiên, cả hai nền kinh tế đều cần phải đối mặt với những thách thức chung như tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, cạnh tranh với các nền kinh tế mới nổi, và áp lực từ chính sách toàn cầu. Việc đưa ra các biện pháp kích thích tăng trưởng mạnh mẽ, cải cách thị trường lao động và hỗ trợ đổi mới công nghệ sẽ là chìa khóa để duy trì sức bật trong giai đoạn tới.

Năm 2025 là một năm ghi dấu sự chững lại trong tăng trưởng tổng thể của các nền kinh tế lớn như Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng sự phân hóa rõ rệt về thu nhập bình quân đầu người cho thấy hướng đi khác nhau của hai quốc gia này.

Hàn Quốc, dù chịu sức ép từ môi trường kinh tế toàn cầu, vẫn giữ được ưu thế về mức sống trung bình người dân so với Nhật Bản thông qua cơ cấu công nghệ cao và các yếu tố kinh tế vĩ mô bền vững hơn. Trong khi đó Nhật Bản đối mặt với nhiều thách thức dài hạn hơn, khiến vị thế của mình có nguy cơ bị thu hẹp hơn nữa, nếu không có những cải cách quan trọng trong tương lai gần.