Vì sao giá vàng sập mạnh gần 50 triệu đồng/lượng từ đỉnh, nhà đầu tư có nên "bắt đáy"?

Giá vàng liên tục giảm sâu, thấp hơn "đỉnh" gần 50 triệu đồng/lượng

Khởi đầu tuần giao dịch mới, thị trường vàng trong nước đã tiếp tục gây sốc và tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư khi giá vàng "thủng mốc" 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ngay từ thời điểm mở cửa, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết dù giá vàng thế giới vẫn duy trì ổn định. Mức giảm ban đầu chỉ ở ngưỡng 500.000 - 1 triệu đồng/lượng, nhưng áp lực từ thị trường thế giới khiến giá vàng trong nước càng cuối ngày càng giảm sâu.

Chốt phiên ngày 8/6, giá vàng miếng SJC lùi sâu về mốc 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính chung chỉ trong một phiên giao dịch, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" gần 7 triệu đồng so với ngày trước đó. Người mua vàng ở ngày hôm trước ở mức 150,2 triệu đồng/lượng nếu bán ra cuối phiên hôm qua đã lỗ hơn 11,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC từ ngày 29/1/2026 (bán ra cao nhất ở mức 191,3 triệu đồng/lượng) đã giảm mạnh 47,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến ngày 9/6, giá vàng liên tục giảm sâu và đã thấp hơn "đỉnh" gần 50 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán bị các đơn vị kinh doanh kéo giãn lên tới 5 triệu đồng/lượng. Đây là một biên độ rủi ro cực kỳ lớn, phản ánh tâm lý phòng thủ cao độ của các nhà vàng trước biến động khó lường của thị trường.

Theo giới chuyên gia, giá vàng giảm mạnh không diễn ra một cách đơn lẻ mà là kết quả cộng hưởng từ một loạt các yếu tố vĩ mô và vi mô, từ sự đảo chiều của dòng vốn quốc tế đến những động thái can thiệp quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước.

Làm rõ về cú "rơi tự do" của giá vàng trong nước, bà Chu Phương, chuyên gia vàng cho rằng phần lớn của nguyên nhân này đến từ biến động của thị trường vàng thế giới. Vàng nội địa dù có những thời điểm khác, nhưng về dài hạn vẫn bị chi phối bởi lực hút của giá vàng thế giới.

Bà Chu Phương phân tích, trong những ngày đầu tháng 6/2026, giá vàng thế giới đã chịu áp lực cực lớn từ một số yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, đồng USD tăng giá mạnh sau dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực. Thứ hai, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Thứ ba, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Thứ tư, tâm lý thị trường lo ngại căng thẳng địa chính trị kéo dài kéo lạm phát cao dai dẳng. Bên cạnh đó, việc giá vàng thế giới suy yếu cũng kéo theo đà giảm của vàng trong nước, dù mức giảm thường có độ trễ nhất định.

"Giá vàng trong nước giảm mạnh phụ thuộc lớn đến từ giá vàng thế giới. Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư có xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt, khiến áp lực bán trên thị trường vàng gia tăng cũng gây ra sự sụp đổ của giá vàng gần đây", bà Phương nhận định.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, giá vàng thế giới đã đâm thủng đường trung bình động (MA) 200 ngày. Việc mất đi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc này ngay lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng, đè nặng lên giá vàng toàn cầu và tạo sức ép trực tiếp lên thị trường trong nước.

Ngoài ra, sự leo thang của giá dầu đang gây áp lực mạnh lên lạm phát tại Mỹ. Chừng nào lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, Fed vẫn sẽ neo giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao, tước đi động lực tăng trưởng quan trọng nhất của vàng.

Có nên "bắt đáy" vàng thời điểm này?

Đứng trước mức giá thấp hơn gần 50 triệu đồng/lượng so với đỉnh, thị trường vàng đang phân hóa thành hai luồng quan điểm rõ rệt. Một bên cho rằng đây là cơ hội hiếm có để tích lũy tài sản, bên kia cảnh báo rủi ro.

Nhiều chuyên gia kinh tế vĩ mô cho rằng, đà giảm của vàng có thể chưa dừng lại. Xu hướng của Fed vẫn là biến số lớn nhất. Nếu lạm phát Mỹ tháng tới tiếp tục ngoan cố, khả năng Fed không hạ lãi suất trong năm 2026 là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, vàng thế giới có thể lùi sâu về các mốc hỗ trợ thấp hơn.

Trao đổi với PV Dân Việt, PSG.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đang trong lộ trình bị ép thu hẹp thêm. Do đó, việc mua vàng lúc này chứa đựng rủi ro kép.

"Giá thế giới có thể giảm và mức chênh lệch trong nước có thể tiếp tục bị nhà điều hành bóp nghẹt. Việc mua vàng vật chất với biên độ mua bán lên tới 5 triệu đồng/lượng là một canh bạc. Nhà đầu tư không nên mang tâm lý lướt sóng ngắn hạn vào thời điểm này vì xác suất thua lỗ là cực kỳ cao", ông Thịnh nhận định.

Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng, đối với những nhà đầu tư dài hạn từ 3 - 5 năm, những nhịp điều chỉnh sâu như phiên hôm qua 8/6 là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục. Tuy nhiên, cơ hội này không dành cho những người dùng đòn bẩy tài chính.

Nhiều nhà đầu tư "đu đỉnh" từ thời điểm cuối tháng 1/2026 đang phải "cắt lỗ" trong những tháng gần đây. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, dù giá vàng đã giảm sâu so với đỉnh nhưng đây chưa phải là cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy.

"Hiện giá vàng đang xuống và ở vùng thấp hơn trước, nhưng hoàn toàn có thể tiếp tục giảm nữa. Không có gì bảo đảm rằng đây đã là mức đáy của thị trường. Nhà đầu tư không nên xem việc giá vàng giảm là tín hiệu chắc chắn để xuống tiền bằng mọi giá. Trong bối cảnh thị trường còn chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị, lãi suất và tâm lý đầu cơ, rủi ro điều chỉnh sâu hơn vẫn hiện hữu", ông Hiếu nhận định.

Ông cũng khuyến nghị những người có ý định mua vàng cần theo dõi sát diễn biến thị trường và chỉ nên xem vàng là một phần trong danh mục đầu tư thay vì đặt cược toàn bộ nguồn vốn.

Một số chuyên gia khuyến cao, vàng chỉ nên chiếm từ 10 - 15% tổng danh mục tài sản đầu tư để đảm bảo tính phòng thủ. Việc dồn toàn bộ số vốn vào vàng lúc này, đặc biệt là việc đi vay mượn để "bắt đáy", có thể dẫn đến hệ lụy tài chính nghiêm trọng nếu thị trường tiếp tục đi xuống.

Bà Chu Phương cho rằng, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược trung bình giá. Nếu nhà đầu tư có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi và muốn tích lũy vàng dài hạn không nên dồn tiền mua một lần ngay lập tức.

"Nhà đầu tư nên chia nhỏ số vốn và giải ngân từ từ qua các tuần hoặc các tháng để tối ưu hóa mức giá vốn trung bình, giảm thiểu tác động của những cú sốc ngắn hạn như ngày 8/6 vừa qua", bà Phương chia sẻ.

Cũng theo bà Phương, nhà đầu tư cần quan sát chặt chẽ động thái vĩ mô. Trong đó, đặc biệt lưu tâm đến hai "biến số". Thứ nhất, số liệu lạm phát (CPI) của Mỹ sắp công bố và các phát biểu của quan chức Fed. Thứ hai, các thông báo điều hành tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách quản lý thị trường vàng.