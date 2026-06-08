Giá vàng giảm hơn 7 triệu đồng trong ngày

Bước sang phiên chiều 8/6, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. 15h30 ngày 8/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lần thứ 4 điều chỉnh biểu giá niêm yết, đưa chiều mua xuống 138,8 triệu đồng, thấp hơn 7,4 triệu đồng so với đầu giờ sáng, chiều bán ra giảm 6,4 triệu đồng. Chênh lệch mua bán được nới rộng lên 5 triệu đồng một lượng.

Như vậy, giá vàng miếng hiện thấp hơn 25% so với vùng đỉnh 191 triệu đồng một lượng thiết lập vào đầu tháng 3. Đồng thời, mức tăng từ đầu năm cũng bị xóa sạch, giá vàng trong nước đang thấp hơn 9 triệu mỗi lượng so với đầu năm.

Giá nhẫn trơn cũng giảm với biên độ tương tự. SJC hạ giá vàng nhẫn xuống 138,6 - 143,6 triệu đồng một lượng. DOJI niêm yết nhẫn trơn tại 138,8 - 143,8 triệu một lượng.

Giá vàng trong nước giảm đột ngột và mạnh hơn so với diễn biến quốc tế. Giá vàng giao ngay trên thế giới giảm 40 USD mỗi ounce trong 24 giờ qua, xuống 4.285 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng trong nước hiện chỉ còn cao hơn khoảng 7,5 triệu đồng một lượng so với thế giới (chưa kể thuế, phí).

Trước đó, mở cửa ngày 8/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 145,6 - 149,6 triệu đồng mỗi lượng, giảm 600.000 đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng được nới rộng lên 4 triệu mỗi lượng.

Nhẫn trơn giảm với biên độ tương tự. SJC hạ giá mua bán vàng nhẫn về 145,4 - 149,4 triệu đồng một lượng. PNJ và DOJI cùng mua bán nhẫn trơn tại 145,6 - 149,6 triệu đồng.

Đến 10h, giá vàng SJC giảm thêm 1 triệu đồng so với đầu giờ sáng, xuống 144,5 - 148,5 triệu đồng, thấp hơn 1,7 triệu mỗi lượng so với cuối tuần trước. Nhẫn trơn tại SJC cùng lúc hạ về 144,3 - 148,3 triệu, DOJI mua bán nhẫn trơn tại 144,5 - 148,5 triệu đồng.

Hai tiếng sau đó, các thương hiệu lần thứ ba điều chỉnh giá vàng. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 143,5 - 147,5 triệu đồng, thấp hơn 2,7 triệu một lượng so với cuối ngày hôm qua. Nhẫn trơn được SJC hạ xuống 143,3 - 147,4 triệu đồng, DOJI mua bán nhẫn trơn tại 143,5 - 147,5 triệu một lượng.

Giá bạc miếng, bạc thỏi hiện cũng giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng 2,5 - 2,6 triệu đồng mỗi lượng, tương đương quanh vùng 68 - 70 triệu một kg. Cụ thể, Phú Quý và DOJI mua bán giá bạc quanh 2,56 - 2,64 triệu một lượng, Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc 1,59 - 2,68 triệu đồng. So với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1, giá bạc đang thấp hơn 40%.

Trên thị trường ngoại hối, Vietcombank mua bán USD tại vùng 26.097 - 26.407 đồng, chỉ cao hơn khoảng 0,1% so với đầu năm. Trong khi đó, đôla Mỹ chợ đen hiện giao dịch quanh 26.400 - 26.420 đồng.