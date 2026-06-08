'Sóng gió' thị trường vàng: Càng bắt đáy càng lỗ

Bắt đáy xong... lỗ nặng

Sau nhiều tuần liên tiếp điều chỉnh, giá bán vàng trong nước cuối tuần qua giảm mạnh về vùng 150,2 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức thấp nhất trong nhiều tháng, khiến nhiều người cho rằng, vàng đã chạm đáy và bắt đầu xuống tiền.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội, lượng khách đến giao dịch tăng mạnh. Không ít người tranh thủ mua tích trữ với kỳ vọng giá vàng sẽ sớm phục hồi như những lần điều chỉnh trước đó.

Tuy nhiên, thị trường diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Ngay trong ngày đầu tuần, giá vàng tiếp tục lao dốc. Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC quanh vùng hơn 143 triệu đồng/lượng.

Điều đáng nói là nhà đầu tư không chỉ chịu thiệt hại do giá vàng giảm mà còn phải gánh mức chênh lệch mua vào - bán ra rất lớn lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Đơn cử, một người mua vàng ở mức 150,2 triệu đồng/lượng vào ngày Chủ nhật (7/6). Đến chiều ngày hôm nay "lỗ kép" hơn 10 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu bán ngay, nhà đầu tư chỉ thu về gần 140 triệu đồng/lượng.

Người dân chờ xếp hàng mua vàng cuối tuần qua tại cửa hàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội).

Trường hợp này phản ánh rõ thực tế của thị trường vàng hiện nay: giá giảm nhanh trong khi khoảng cách giữa giá mua và giá bán bị kéo giãn, khiến người mua gần như rơi vào trạng thái thua lỗ ngay khi vừa thực hiện giao dịch.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nhà đầu tư rơi vào tình cảnh "càng bắt đáy càng lỗ". Trong suốt nhiều tháng qua, mỗi khi giá vàng giảm mạnh, dòng tiền bắt đáy lại xuất hiện. Tuy nhiên, thị trường liên tục thiết lập những vùng giá thấp mới, khiến kỳ vọng về một nhịp hồi phục nhanh chóng chưa trở thành hiện thực.

Đừng cố đoán đáy của thị trường

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến vàng giảm mạnh là giá vàng thế giới đi xuống khi căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng dịu.

Theo ông Hiếu, những lo ngại liên quan đến xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn khiến dòng tiền trú ẩn rút khỏi vàng. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro trên thế giới vẫn chưa thực sự được giải quyết nên xu hướng của thị trường vàng trong thời gian tới vẫn rất khó dự báo.

"Giá vàng thế giới giảm sâu nhưng vẫn rất mong manh. Chỉ cần vấn đề địa chính trị căng thẳng trở lại, giá vàng hoàn toàn có thể phục hồi", ông Hiếu nhận định.

Vị chuyên gia nhấn mạnh sai lầm phổ biến nhất của nhà đầu tư là cố gắng xác định chính xác đáy của thị trường.

Theo ông Hiếu, không ai có thể biết giá vàng sẽ dừng ở mốc nào. Vàng có thể giảm về 140 triệu đồng/lượng, thậm chí thấp hơn, nhưng cũng có thể đảo chiều tăng trở lại bất cứ lúc nào nếu xuất hiện những thông tin bất lợi trên thị trường quốc tế.

Thay vì cố bắt đáy, nhà đầu tư nên xác định trước mức giá mục tiêu mà mình chấp nhận được. Khi thị trường giảm về vùng giá đó thì có thể cân nhắc giải ngân, thay vì liên tục chờ đợi những mức giá thấp hơn.

Đối với những người đang nắm giữ vàng, ông Hiếu cũng khuyến nghị cần xây dựng nguyên tắc cắt lỗ rõ ràng để hạn chế rủi ro.

Một điểm đáng lưu ý khác là mức chênh lệch mua vào - bán ra hiện nay đang quá cao, lên tới khoảng 5 triệu đồng/lượng. Theo ông Hiếu, mức chênh lệch hợp lý chỉ nên quanh 1 triệu đồng/lượng.

"Khi chênh lệch mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng thì phần lớn rủi ro đang được chuyển sang người mua vàng", ông Hiếu nói.

Vị chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế tâm lý đám đông.