Vi phạm cam kết với người mua trái phiếu, điều gì xảy ra với 'đại gia' lừng lẫy?

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố văn bản báo cáo về hành vi vi phạm của tổ chức phát hành là CTCP Đầu tư Thành Thành Công liên quan đến điều kiện cam kết với trái chủ cho 2 lô trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002.

Theo đó, trong quá trình giám sát tuân thủ với vai trò là đại diện người sở hữu trái phiếu của hai lô trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002, do CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCC) phát hành ngày 20/9/2024 và 17/10/2024, VPBankS ghi nhận hành vi vi phạm có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư Thành Thành Công mà VPBankS được tiếp cận, tỷ lệ tổng nợ phải trả và các nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba/Vốn chủ sở hữu của TTCC đã vượt quá mức 2 lần, cụ thể ở mức 2,55 lần.

Đầu tư Thành Thành Công vi phạm điều kiện cam kết với trái chủ. Nguồn: HNX

Theo điều khoản khi phát hành, CTCP Đầu tư Thành Thành Công cam kết duy trì và xác định tỷ lệ tổng nợ phải trả và các nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba/Vốn chủ sở hữu của TTCC không vượt quá mức 2 lần trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

VPBankS đã có công văn gửi CTCP Đầu tư Thành Thành Công yêu cầu giải trình về tỷ lệ vi phạm giữa tổng nợ phải trả và các nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba/Vốn chủ sở hữu của trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002.

Hôm 9/4, CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã có công văn gửi VPBankS giải trình về việc chưa tuân thủ tỷ lệ này, do cách hiểu giữa CTCP Đầu tư Thành Thành Công và VPBankS đang có sự khác biệt.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công dự kiến sẽ xin ý kiến Đại diện người sở hữu trái phiếu và/hoặc ý kiến những người sở hữu trái phiếu về việc nâng tỷ lệ này lên 2,6 lần.

Vì đâu doanh nghiệp vi phạm cam kết?

Đầu tư Thành Thành Công là đơn vị đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái TTC Group liên quan đến gia đình ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công hiện do bà Huỳnh Bích Ngọc đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trước đó, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật từng do bà Đặng Huỳnh Ức My – con gái ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc – nắm giữ. Bà My hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT).

Đầu năm 2025, Đầu tư Thành Thành Công là cổ đông lớn tại TTC AgriS với tỷ lệ 26,7%. Đồng thời, doanh nghiệp này còn sở hữu 15,8% vốn của CTCP Điện Gia Lai (mã GEG) - một công ty về năng lượng trong hệ sinh thái TTC Group.

Đến ngày 15/4, trên HNX chưa có báo cáo tài chính của Đầu tư Thành Thành Công cho năm 2024.

Thông tin về Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư Thành Thành Công là do VPBankS được tiếp cận.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đầu tư Thành Thành Công ghi nhận lãi ròng 51,5 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tới giữa năm 2024, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,6 lần, tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2024 lên tới gần 6.109 tỷ đồng; trong đó, nợ trái phiếu của doanh nghiệp hơn 1.145 tỷ đồng.

Đầu tư Thành Thành Công ghi nhận hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,6 lần, tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2024 lên tới gần 6.109 tỷ đồng. Nguồn: HNX

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Thành Thành Công tăng nhẹ từ mức gần 3.776 tỷ đồng kỳ trước lên 3.818 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, trong năm 2024, Đầu tư Thành Thành Công đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu, gồm TTCCH2428001 trị giá 200 tỷ đồng vào ngày 20/9 và TTCCH2428002 trị giá 150 tỷ đồng vào ngày 17/10. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào năm 2028 với lãi suất 10,85%/năm.

Ngoài 2 lô trái phiếu nói trên, Đầu tư Thành Thành Công còn có 5 lô trái phiếu khác đang lưu hành, thời gian đáo hạn từ năm 2025-2029.

Ngày 8/10/2024, Đầu tư Thành Thành Công tất toán lô trái phiếu mã TTCCH2124003 với giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy Đầu tư Thành Thành Công đã phát hành thêm 2 lô trái phiếu TTCCH2428001 và TTCCH2428002 với tổng trị giá 350 tỷ đồng quanh thời điểm lô TTCCH2124003 (300 tỷ đồng) đáo hạn.

Việc vay nợ gia tăng trong nửa cuối năm 2024 có thể là nguyên nhân khiến tỷ lệ tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của TTCC vượt quá ngưỡng 2 lần vào cuối năm 2024.