Vàng thế giới suy yếu, 'cá mập' đua bán ra: Giá vàng trong nước liệu có giảm sâu?

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York, Mỹ tối 6/3 tiếp tục đi ngang. Lúc 19h23 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở vùng giá 5.080-5.090 USD/ounce, gần như ngang bằng so với đêm qua.

Ở trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 6/3 đóng cửa ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Vàng trong nước giảm giá chủ yếu do giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đêm qua giảm mạnh, từ mức 5.180 USD/ounce có lúc xuống 5.060 USD/ounce, trước khi hồi phục về mức 5.120 USD/ounce vào 10h sáng 6/3.

Vàng trong nước giảm nhưng hiện vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nếu giá vàng thế giới giảm về 4.800 USD/ounce (152 triệu đồng/lượng) và giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn chênh 10 triệu đồng, SJC có thể về 162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong vài phiên gần đây trong bối cảnh giới đầu tư chốt lời mặt hàng kim loại quý sau khi đã tăng bùng nổ trước khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran diễn ra và khiến Trung Đông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Áp lực chốt lời vàng gia tăng khi đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng trở lại và các thị trường tài chính hỗn loạn, trong đó có chứng khoán Mỹ và châu Á. Nhiều khả năng các nhà đầu tư lớn phải bán vàng để bù đắp cho các khoản lỗ trên các thị trường tài chính. Đây là điều thường diễn ra với vàng trong ngắn hạn khi khủng hoảng xảy ra.

Một điểm cũng đáng lưu ý là một loạt các “cá mập” trên thị trường quốc tế mạnh tay bán vàng ngay giữa lúc thế giới nóng rực.

Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đêm qua tiếp tục bán xả vàng trước mối lo lạm phát, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD tăng. Trong phiên đêm qua, SPDR bán thêm 5 tấn, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.075,9 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ đã bán ròng 23,5 tấn vàng.

Chiến sự leo thang giữa Mỹ và Iran đang đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng mối lo về lạm phát, dẫn tới làm suy giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay.

Vàng giảm còn do thông tin các nước bán vàng. Theo Kitco, Ba Lan có thể bắt đầu bán vàng để tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng.

Trong 2 năm qua, Ba Lan là nước mua vàng lớn nhất trong số các ngân hàng trung ương trên thế giới và là trụ cột chính cho đà tăng giá vàng diễn ra trong thời gian đó. Giờ đây, đối mặt với năm thứ tư của cuộc xung đột dai dẳng giữa Nga và Ukraine ở biên giới phía Đông và một liên minh NATO đang trong tình trạng bất ổn, quốc gia Đông Âu này đang cân nhắc điều không tưởng: bán dự trữ vàng của mình (dự kiến thu về 13 tỷ USD) để tài trợ cho một chương trình tăng cường quân sự quy mô lớn.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: HH

Vàng liệu có giảm sâu hơn nữa?

Việc bán bớt dự trữ vàng sẽ là một sự thay đổi lớn về định hướng đối với Ba Lan. Ngân hàng trung ương Ba Lan bổ sung hơn 100 tấn vào dự trữ của mình trong năm 2024 và 2025. Trước đó, hồi tháng 9/2025, Ba Lan dự định tăng lượng vàng dự trữ lên 30% tổng tài sản dự trữ nhằm củng cố an ninh tài chính của đất nước.

Trong tháng 1, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bán 300.000 ounce vàng, thu về khoảng 1,4-1,7 tỷ USD, giảm tổng lượng vàng dự trữ xuống còn 74,5 triệu ounce.

Mặc dù chịu áp lực bán mạnh nhưng vàng vẫn còn nhiều yếu tố nền tảng hỗ trợ. Đó là căng thẳng địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới, thâm hụt ngân sách Mỹ và nhiều nước tăng kỷ lục.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Metals Focus cho biết mặc dù việc vàng không giữ được đà tăng gần đây là điều đáng thất vọng, nhưng họ vẫn tin rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá trong những tháng còn lại của năm.

Các nhà phân tích Metals Focus cho rằng những rủi ro ngày càng gia tăng đối với thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, cùng với việc 12 quốc gia bị cuốn vào cuộc xung đột, làm dấy lên nguy cơ thực sự rằng chiến tranh có thể lan rộng hơn nữa. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột đang lan rộng hoặc thị trường dầu mỏ bị gián đoạn đáng kể đều có thể dễ dàng đẩy giá vàng lên 6.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng hiện có rất ít sự ủng hộ cho một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông. Một cuộc chiến kéo dài hoặc ngoài tầm kiểm soát ở Iran diễn ra quá gần với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ tiềm ẩn những rủi ro chính trị đối với Đảng Cộng hòa.