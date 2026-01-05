Vàng tăng phi mã ngay đầu năm, dòng người xếp hàng từ mờ sáng chờ mua

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 5/1, "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trở nên sôi động khi nhiều người dân đổ xô đi mua. Tại một số thương hiệu vàng lớn tái diễn cảnh người dân xếp hàng chờ mua vàng từ rất sớm.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ đầu giờ sáng để chờ tới lượt giao dịch. Chiều nay giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trước nhu cầu tăng cao, thương hiệu này thông báo giới hạn số lượng khách mua trong ngày. Tuy nhiên, lượng người đến xếp hàng vẫn rất đông. Đến khoảng 10h cùng ngày, nhân viên tiệm vàng thông báo ngừng tiếp nhận thêm khách mới do quá tải.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng từ sáng sớm. Ảnh: D.A

Cách đó không xa, tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải, tình trạng xếp hàng chờ mua vàng cũng diễn ra tương tự. Tuy cửa hàng không hạn chế số lượng vàng bán ra, nhưng khách mua không được nhận vàng ngay mà phải đăng ký và chờ theo giấy hẹn.

Trong khi đó, tại cửa hàng vàng Phú Quý, nhân viên treo biển “hết hàng” và thông báo không thực hiện giao dịch vàng trong buổi sáng.

Khách hàng mua vàng sáng nay. Ảnh: D.A

Nhiều người dân tìm đến đây với mong muốn mua vàng nhưng đều phải ra về tay không. Trước đó, cửa hàng vàng Phú Quý từng ngừng bán vàng trong một số thời điểm khi giá vàng tăng cao.

Bà Hải (người dân tại phường Hai Bà Trưng) chia sẻ, sáng nay (5/1) bà đến phố Trần Nhân Tông từ sớm với mong muốn mua một chỉ vàng để tích trữ. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, một số tiệm vàng ngừng nhận thêm người, trong khi những nơi khác không giao vàng ngay hoặc tạm dừng giao dịch.

Tận dụng giá vàng tăng cao, một số người mang vàng đi bán chốt lời. Bà Tâm (phố Huế) cho biết, dù đi bán vàng nhưng bà vẫn phải chờ đợi khá lâu do lượng khách giao dịch rất đông. Đáng chú ý, khách bán vàng không được nhận tiền mặt ngay mà phải chờ cửa hàng chuyển khoản, thời gian chờ khoảng 3-5 tiếng sau khi hoàn tất thủ tục.

Tiệm vàng thông báo tạm hết hàng. Ảnh: D.A

Trong khi đó, tại TPHCM, theo ghi nhận của PV, nhu cầu mua vàng SJC cũng rất lớn.

Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ), 11h trưa 5/1, bất chấp trời nắng, nhiều người vẫn chờ bên ngoài cửa hàng để đăng ký mua vàng miếng SJC bằng hình thức trực tuyến. Nếu đăng ký thành công, khách sẽ vào cửa hàng thực hiện giao dịch ngay. Tuy nhiên, đa phần khách hàng cho biết, việc đăng ký mua vàng trực tuyến SJC rất khó thành công.

Đối với sản phẩm vàng nhẫn, nhân viên bảo vệ SJC cho hay người dân muốn mua phải xếp hàng từ khoảng 3-4h sáng. Mỗi ngày, SJC chỉ bán vàng nhẫn cho 100 khách, mỗi người được mua tối đa 1 chỉ. Do đó, vàng nhẫn cũng nhanh chóng hết hàng.

Bất chấp trưa nắng, người dân vẫn chờ đợi bên ngoài SJC để đăng ký mua vàng miếng trực tuyến. Ảnh: Trần Chung

SJC hết vàng nhẫn từ sớm và treo biển thông báo bên ngoài cửa hàng. Ảnh: Trần Chung

Theo đại diện Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải, trong sáng 5/1, dù giá vàng tăng cao, lượng khách tới mua vàng khá đông. Người dân vẫn muốn mua kim loại quý này với tâm lý tích lũy. Để đáp ứng nhu cầu “nóng” của thị trường, Bảo Tín Mạnh Hải TPHCM còn cung cấp cả sản phẩm vàng 0,1 chỉ và mỗi khách hàng được mua 1 sản phẩm/ngày.

Đơn vị kinh doanh này cho biết, bên cạnh các sản phẩm vàng truyền thống, trang sức vàng tây cũng được khách hàng tại TPHCM ưa chuộng vào thời điểm này.

Còn tại Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định), một nhân viên tại đây nói rằng cửa hàng đón khách xếp hàng từ 6h30 sáng và đến 9h đã hết vàng nhẫn. “Mỗi khách tới đây được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn. Trong ngày hôm nay, chúng tôi chưa biết có bán vàng nhẫn tiếp hay không vì còn phụ thuộc nguồn hàng”, nhân viên này nói.

Người dân chờ mua vàng bên trong cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải tại TPHCM. Ảnh: Trần Chung

Trong năm 2025, giá vàng liên tục biến động theo xu hướng tăng, chịu tác động từ nhiều yếu tố như bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị kéo dài và tâm lý tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Tại thị trường trong nước, giá vàng nhiều thời điểm lập mặt bằng cao mới, kéo theo nhu cầu mua - bán của người dân tăng mạnh, đặc biệt vào những giai đoạn giá vàng thế giới biến động mạnh.

Chênh lệch giá mua - bán vàng trong nước hiện duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới 2-3 triệu đồng/lượng, làm gia tăng rủi ro thua lỗ trong ngắn hạn đối với những nhà đầu tư “lướt sóng”.