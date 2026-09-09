Vàng sau cú rơi mạnh: 4 tháng cuối năm có lặp lại 'cơn sốt' 2025?

So sánh trực tiếp giữa tháng 9/2025 và tháng 9/2026 cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Tháng 9/2025, vàng đang ở đà tăng mạnh. Giá đóng cửa cuối tháng 8/2025 quanh mức 3.415 USD/ounce và đến cuối tháng 9 đã vọt lên 3.836 USD. Đà tăng hơn 400 USD chỉ trong một tháng là dấu hiệu của thị trường "bùng nổ" theo đúng nghĩa.

Tháng 9/2026, bức tranh đảo chiều hoàn toàn. Giá vàng đầu tháng 9 quanh 4.452 USD, sau đó giảm về 4.327 USD trong những ngày gần đây.

So với đỉnh 5.589 USD/ounce hồi tháng 1, vàng hiện giảm khoảng 1.200 USD, tương đương mức giảm 22%. Nếu so với mức khoảng 3.415 USD đầu tháng 9/2025, giá vàng hiện vẫn cao hơn khoảng 27%.

Biểu đồ giá vàng thế giới từ vùng 3.400 USD/ounce hồi tháng 9/2025 lên đỉnh 5.589 USD/ounce tháng 1/2026, sau đó điều chỉnh về 4.400-4.500 USD hồi tháng 9/2026. Ảnh: Bloomberg News

"Vàng đỉnh cao" 2026 và những bài toán khó

Không thể phủ nhận, dù đã giảm sâu nhưng giá vàng hiện tại vẫn cao hơn rất nhiều so với đỉnh của tháng 9 năm ngoái.

Điều này cho thấy sự dịch chuyển cấu trúc của thị trường vàng: kim loại quý đã bước vào một "vùng giá mới" sau cú bùng nổ kéo dài từ tháng 8/2024.

Tuy nhiên, thị trường hiện tại đang phải vật lộn với nhiều áp lực mà năm ngoái không có.

Triển vọng chính sách lãi suất Mỹ đang trở thành một trong những sức ép lớn đối với giá vàng. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cuối tháng 8 đã phát tín hiệu có thể cần tăng lãi suất thêm nếu lạm phát không hạ về mục tiêu 2%. Chỉ riêng ngày 28/8, giá vàng đã giảm khoảng 3%.

Ngoài ra, đồng USD mạnh lên cũng tạo áp lực lên giá vàng. Khi đồng bạc xanh tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các ngoại tệ khác, từ đó kéo giảm nhu cầu và khiến kim loại quý này khó tăng giá.

Rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Căng thẳng Mỹ - Iran là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng mặt khác có thể gây bất ổn kinh tế toàn cầu và đẩy USD lên cao hơn.

Kịch bản 4 tháng cuối năm: Liệu có "bùng nổ" như 2025?

Câu trả lời đến từ 2 trường phái đối lập. Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) vẫn giữ quan điểm tích cực. Theo nhóm phân tích của Michael Hseuh, vàng vẫn đang trong "pha bùng nổ" bắt đầu từ tháng 8/2024 và pha này chưa kết thúc. Họ duy trì dự báo giá vàng sẽ đạt 4.600 USD/ounce vào quý IV/2026.

Lập luận của Deutsche Bank dựa trên 3 trụ cột chính.

Thứ nhất, về giá trị hợp lý, mô hình của họ cho thấy giá vàng vào cuối năm có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce.

Thứ hai, điểm đáy của đợt điều chỉnh đã hình thành quanh vùng 3.900 USD, cao hơn đáng kể so với mức 3.700 USD mà các mô hình truyền thống dự báo, cho thấy sức mạnh của thị trường.

Dự báo vàng khó đạt đỉnh như năm ngoái, với mức giá hợp lý dự kiến quanh 4.700 USD/ounce vào cuối năm. Ảnh: Bloomberg

Thứ ba, nhu cầu mua vàng duy trì ở mức cao. Riêng quý II/2026, các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức mua ròng khoảng 289 tấn vàng, mức cao kỷ lục đối với một quý II, theo World Gold Council.

Trường phái thứ hai khá thận trọng. Trong một phân tích công bố cuối năm 2025, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho rằng các kiểm định thống kê cho thấy cả vàng và chứng khoán Mỹ đã bước vào vùng có đặc điểm tăng giá mạnh. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý kết quả không thể cho biết thời điểm một đợt điều chỉnh mạnh sẽ xảy ra.

Dự báo trung bình của 16 chuyên gia được LBMA (Hiệp hội Thị trường Vàng London) khảo sát vào tháng 7/2026 cho thấy giá vàng cuối năm dự kiến đạt 4.500 USD/ounce.

Đây là con số thấp hơn dự báo 4.600 USD của Deutsche Bank, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giá hiện tại khoảng 4.300 USD.

Liệu 4 tháng cuối năm có lặp lại kịch bản năm ngoái? Câu trả lời là không hoàn toàn, bởi bối cảnh thị trường đã có nhiều điểm khác biệt.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bối cảnh vĩ mô. Năm 2025, đà tăng của vàng trong giai đoạn tháng 9 diễn ra khi lãi suất Mỹ vẫn ở mức cao nhưng kỳ vọng Fed bắt đầu nới lỏng chính sách ngày càng rõ, tạo thêm lực đỡ cho kim loại quý.

Trong khi đó, năm 2026, vàng đang hồi phục từ vùng 4.000 USD nhưng phải đối mặt với rủi ro tăng lãi suất, trong khi các định chế tài chính quốc tế đã bắt đầu gắn mác "bong bóng" cho đợt tăng giá vừa qua. Do đó, đà tăng khó có thể mạnh và bền vững như năm ngoái.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố hỗ trợ tương tự. Địa chính trị bất ổn vẫn là động lực quan trọng, khi căng thẳng Mỹ - Iran cùng các cuộc khủng hoảng khác tiếp tục kích thích nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn ở mức cao, tạo sức nâng cho thị trường mỗi khi vàng giảm sâu.

Nhìn chung, những tháng cuối năm 2026 khó lặp lại một đợt tăng bùng nổ như năm 2025, nhưng cơ hội vẫn hiện hữu. Một kịch bản thận trọng là vàng tiếp tục dao động trong vùng 4.200-4.500 USD trong những tháng tới, trước khi xuất hiện động lực mới.

Dù vậy, mức giá kỷ lục trên 5.500 USD trong năm nay khó có thể lặp lại trong ngắn hạn.

Theo Macrotrends, StatMuse, Deutsche Bank Research, LBMA