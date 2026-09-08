Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/9 đồng loạt tăng trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/9 tăng giá vàng miếng lên mức 146,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/9, giá vàng trong nước ngày 8/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 8/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 8/9, đảo chiều tăng nhẹ cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/9, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 8/9, chủ yếu tăng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145 –149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144,9 – 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/9 đảo chiều tăng với giá vàng giao ngay tăng 13 USD/ounce, lên mức 4.398 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.449 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá trở lại, tiến sát mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới vẫn giằng co sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 của Mỹ mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh lãi suất trong tháng này.

Dù giảm trong ngắn hạn, giá vàng vẫn được đánh giá là đang duy trì xu hướng tăng dài hạn. Thị trường tiếp tục quan tâm đến nhu cầu tích lũy vàng vật chất, hoạt động đầu tư thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn, cũng như dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát các số liệu lạm phát và phát biểu của Fed để đánh giá hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.398 USD/ounce (tương đương khoảng 138,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 7,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/9, giá vàng ngày 9/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.