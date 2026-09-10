Giá iPhone Duo, 18 Pro tại Việt Nam xếp thứ bao nhiêu thế giới?

Giá iPhone Duo cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính hãng được trang Nukeni (Nhật Bản) xếp hạng dựa theo thông tin công bố trên website của Apple. Năm nay, bảng xếp hạng vẫn tổng hợp từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, tương tự năm ngoái.

Apple ra mắt cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam vào tháng 5/2023. Đây cũng là năm thứ hai thị trường Việt Nam có tên trong đợt mở bán đầu tiên.

Giá bán trong nước của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đứng thứ 16 trong số những thị trường có giá tốt nhất, trong khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm ngoái đứng thứ 13. Hai mẫu iPhone Pro mới được cho đặt hàng từ 12h ngày 12/9 thông qua Apple Store Online cũng như đại lý ủy quyền và đến tay người dùng từ 18/9.

Với mẫu điện thoại gập iPhone Duo, thời gian bán ra tại Việt Nam muộn hơn một tháng, khi người dùng có thể đặt mua từ ngày 16/10 và nhận hàng từ ngày 23/10.