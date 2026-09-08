Siết thủ tục đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chấm dứt chuyện “cò” làm thủ tục nhanh hơn dân

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kiểm soát chặt ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ. Với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hướng dẫn bằng văn bản để người dân, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện một lần duy nhất đối với các nội dung cần sửa đổi.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý. Nếu giải quyết quá hạn, cơ quan chức năng phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục, đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Không để “cò” có lợi thế khi làm thủ tục đất đai

Một nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt lưu ý là hoạt động ủy quyền thực hiện thủ tục đất đai.

Các địa phương phải kiểm soát việc ủy quyền, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự và đất đai. Đồng thời, cần phát hiện trường hợp lợi dụng cơ chế này để kinh doanh dịch vụ trái quy định, trốn thuế hoặc can thiệp vào quá trình giải quyết hồ sơ.

Việc ủy quyền hợp pháp vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu không để hình thành cơ chế mà hồ sơ thông qua cá nhân, tổ chức trung gian được ưu tiên hoặc giải quyết nhanh hơn hồ sơ do người dân trực tiếp nộp.

Nếu quy trình thiếu minh bạch, việc xuất hiện các khâu trung gian không chính thức có thể làm phát sinh thêm chi phí và tạo tâm lý người dân phải tìm đến “cò” để hồ sơ được giải quyết thuận lợi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương không để hồ sơ qua trung gian được ưu tiên giải quyết nhanh hơn người dân.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương công khai trình tự, thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý.

Thông tin phải được niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên cổng thông tin điện tử của địa phương.

Cán bộ phải chủ động hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chấm dứt tình trạng hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Các địa phương phải đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua cổng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm giấy tờ và các bước trung gian.

Song song với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, cả định kỳ và đột xuất, nhất là tại những địa bàn, đơn vị có nhiều phản ánh về thủ tục đất đai.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc can thiệp trái quy định vào việc giải quyết hồ sơ phải bị xử lý nghiêm. Trường hợp vi phạm hoặc có uy tín thấp, địa phương phải xem xét điều chuyển khỏi bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các giải pháp trên nhằm đưa việc giải quyết thủ tục đất đai về đúng yêu cầu công khai, minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, hạn chế những khoảng trống có thể tạo điều kiện cho tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc hình thành cơ chế “đi đường tắt” thông qua trung gian.