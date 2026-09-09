Trung Quốc mua hơn 20 tấn vàng dự trữ

Ngày 7/9, PBOC công bố số liệu cho thấy cơ quan này đã mua thêm 650.000 ounce vàng (hơn 20 tấn vàng) cho kho dự trữ trong tháng 8. Đây là đợt mua mạnh nhất kể từ tháng 10/2023.

Khối vàng dự trữ của nước này hiện là 76,73 triệu ounce, tương đương 10% tổng dự trữ ngoại hối. Giá trị số kim loại quý này hiện là hơn 350 tỷ USD. PBOC đã mua vàng 22 tháng liên tiếp, nhằm thực hiện chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Không chỉ Trung Quốc, các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng đang tăng cường mua vàng để đa dạng hóa dự trữ, dù giá vài năm qua tăng tốc. Ba Lan hiện là ngân hàng trung ương mua nhiều vàng nhất năm nay, hướng tới mục tiêu 30% dự trữ là vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua 130 tấn vàng trong 7 tháng đầu năm, nhiều hơn 30 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động này tạo ra nguồn cầu vững chắc cho vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, rủi ro lạm phát và dự báo chính sách tiền tệ toàn cầu thay đổi.

Giá vàng thế giới chịu sức ép nửa năm qua, sau khi chiến sự Trung Đông nổ ra. Dù vậy, chỉ riêng tháng 8, giá đã lên gần 10%. Kế hoạch tăng mua trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính Mỹ đã châm ngòi cho lo ngại lạm phát và đồng USD suy yếu, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng để cất trữ giá trị.

Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng đã trấn an những người lạc quan vào triển vọng của vàng trong dài hạn. Dù vậy, lợi suất trái phiếu tăng tốc vẫn sẽ là lực cản với kim loại quý trong ngắn hạn.