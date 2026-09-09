Tài xế Grab đồng loạt kêu gọi tắt app, đình công: Mức thu nhập ra sao?

Trong vài ngày qua, trên các hội nhóm tài xế Grab ở Facebook đang có chiến dịch kêu gọi các tài xế tắt app trong 2 ngày 12 - 13/9/2026.

Theo tìm hiểu, không chỉ một vài người kêu gọi mà rất nhiều tài xế cùng chung quan điểm và cho rằng sẽ tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày nói trên để phản đối các chính sách liên quan đến thu nhập của tài xế.

Lượng xe tham gia GrabCar nhiều, khách không tăng nên tài xế ít chuyến hơn.

Chia sẻ với PV Dân Việt, một tài xế GrabCar (xin giấu tên) cho biết, mức chiết khấu cao, lượng chuyến xe ít nên nhiều người không hài lòng.

“Mức chiết khấu như tôi chạy sẽ là hơn 30%, Grab sẽ thu hơn 30%, tài xế nhận gần 70% và phải tự bỏ những chi phí xăng xe bảo dưỡng. Khách vẫn vậy, tài xế ngày càng đông nên ít cuốc hơn, tôi phải chạy thêm cả app khác”, tài xế này nói.

Được biết, từ ngày 28/4/2026, Grab thông sẽ tăng phí nền tảng xe máy (GrabBike) tăng từ 2.000 đồng/chuyến lên 3.000 đồng/chuyến. Trong khi đó, dịch vụ ô tô (GrabCar) sẽ dao động 4.000 - 19.000 đồng/chuyến tùy thuộc vào khu vực đón khách và quãng đường di chuyển của chuyến xe.

Khi được hỏi về mức phí nền tảng tăng ảnh hưởng gì đến thu nhập thì tài xế cho biết, phí nền tảng sẽ do khách hàng chi trả trong mỗi chuyến xe nên tài xế sẽ thu nhập khoảng gần 70% tổng giá cước cuối cùng khi xuất hóa đơn.

Đối với tài xế GrabBike, mức chiết khấu hiện tại là 20% trên tổng giá của mỗi chuyến xe. Dù mức chiết khấu được áp dụng từ lâu và vẫn chưa thay đổi, nhưng nhiều tài cho biết cước chuyến xe rẻ hơn.

Theo một tài xế chia sẻ trên Facebook, chuyến xe gần 10km, nhưng giá cước chưa đến 27.000 đồng, tức chia trung bình chưa đến 3.000 đồng/km. Thậm chí, có tài xế chia sẻ chỉ nhận được 11.938 đồng khi thực hiện chuyến đi 6.74 km, tức trung bình 1.771 đồng/km.

Nhiều tài xế cho rằng cước phí GrabBike thấp nên kêu gọi tắt app, đình công.

Chính vì cước mỗi chuyến xe chia đều ra số km trong thời gian gần đây thấp dù mức chiết khấu không thay đổi nên nhiều tài xế GrabBike mới kêu gọi tắt app đình công ngày 12-13/9/2026 để gây sức ép với công ty nhằm tăng giá, đảm bảo thu nhập mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, hiện nay còn có “Phí sử dụng ứng dụng linh động”. Grab cho biết, khoản phí này có thể thay đổi theo từng chuyến, tuỳ thời điểm, cung/cầu, khu vực và những yếu tố khác. Điều khoản dành cho tài xế cũng quy định Grab có quyền xem xét/thay đổi cách tính hoặc giá trị phí sau khi thông báo.

“Phí sử dụng ứng dụng linh động” được hiểu là ứng dụng sẽ tăng giá cước tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết, lượng tài xế và nhu cầu đi lại của khách hàng tại khu vực nhất định.

"Khi trời mưa, ít tài xế chạy thì lúc đó giá cước sẽ cao hơn nhiều lúc bình thường. Những lúc nhân giá ("Phí sử dụng ứng dụng linh động" được áp dụng - PV) như vậy, tài xế có thu nhập cao hơn, nhưng không nhiều", tài xế GrabBike chia sẻ.

PV Báo Dân Việt hiện đã liên hệ với Grab Việt Nam và đang chờ phản hồi chính thức về sự việc trên.