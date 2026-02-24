Mùng 8 Tết, sinh viên Hà Nội dậy sớm xếp hàng mua vàng

Từ sớm ngày 24/2 (mùng 8 Tết), trước các cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) đã rực lên ánh đèn đỏ và sắc trang trí ngày vía Thần Tài. Dưới mái hiên của một cửa hàng vàng nổi tiếng, hàng chục người đã ngồi kín các bậc tam cấp, tay cầm điện thoại, áo khoác dày, lặng lẽ chờ tới lượt mua vàng.

Thời điểm ghi nhận, không khí khá trật tự. Người đến sau tự giác ngồi nối dài xuống các bậc thềm, một số đứng sát mép vỉa hè. Một người phụ nữ lớn tuổi dùng bút bi ghi số thứ tự trực tiếp lên tay từng khách để kiểm soát lượt vào.

Từ sáng sớm, hàng chục người đã ngồi kín các bậc tam cấp trước cửa hàng vàng nổi tiếng để chờ mua vàng.

Trên bậc thềm cửa hàng vàng, người lớn tuổi ngồi thu mình trong áo ấm, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ nhẹ. Nhóm bạn trẻ tranh thủ lướt điện thoại, trò chuyện khẽ khàng để giữ sức cho quãng chờ phía trước.

Trong dòng người xếp hàng chờ đợi, Việt (sinh viên năm thứ 4 một trường đại học tại Hà Nội) cho biết, cậu có mặt từ sớm. Trên tay nam sinh là con số thứ tự 23 để vào mua.

Việt cho biết, dù còn là sinh viên nhưng đã bắt đầu hình thành thói quen tiết kiệm bằng vàng. "Em đến từ khoảng 6 giờ. Lúc đó đã khá đông người rồi, nhiều người còn đến sớm hơn. Em mua vàng để tích trữ, coi như một khoản để dành trước khi ra trường", Việt chia sẻ.

Theo Việt, đây không phải lần đầu em xếp hàng mua vàng. Cách đây khoảng 3-4 tháng, em cũng từng mua 1-2 chỉ. "Mỗi lần thường chỉ mua được khoảng 1-2 chỉ thôi, tùy lượng cửa hàng bán ra trong ngày. Số lượng phiếu phát mỗi buổi sáng phụ thuộc vào lượng vàng nhập về, nên nếu đến muộn có thể sẽ hết", Việt nói.

Việt trò chuyện cùng bạn trong lúc chờ đợi cửa hàng mở cửa, mua vàng.

Việt cho biết thêm, để đảm bảo mua được vàng, người dân phải đến sớm lấy số thứ tự. "Em đến sớm nên được số 23. Họ ghi số trực tiếp lên tay để tránh chen lấn. Nếu hết phiếu thì coi như phải về, chờ hôm khác", em nói.

Khi được hỏi về dự định trong ngày, Việt cho biết mong muốn mua khoảng 2 chỉ vàng nếu còn hàng. "Cũng không nhiều, chủ yếu là tích lũy dần. Sinh viên như em thì mỗi lần mua được một, hai chỉ đã là cố gắng rồi", Việt bộc bạch

Không chỉ người trẻ, nhiều người trung niên và cao tuổi cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Bà Nguyễn Thị Hạnh (63 tuổi) cho biết bà có mặt từ hơn 5 giờ 30 phút. "Năm nào tôi cũng đi mua một ít vào dịp này. Không nhiều, một chỉ lấy may. Nhưng phải đi sớm mới có phần. Năm ngoái tôi đến muộn là hết phiếu", bà Hạnh nói.

Theo người dân đi mua vàng tại đây, lượng phiếu phát ra mỗi buổi sáng phụ thuộc vào lượng vàng nhập về. Khi hết phiếu, khách đến sau buộc phải quay về hoặc chờ sang buổi khác. Chính vì vậy, tâm lý chung của nhiều người là tranh thủ đến từ tờ mờ sáng.

Trước cửa một điểm kinh doanh vàng bạc khác trên phố Cầu Giấy, lúc 6h30 hàng chục người ngồi sát vỉa hè, kiên nhẫn xếp hàng chờ mua vàng, bạc.

Trước cửa một điểm kinh doanh vàng bạc khác trên cùng tuyến phố Cầu Giấy cũng trong tình trạng tương tự, lúc 6h30 hàng chục người ngồi sát vỉa hè, xếp thành nhiều hàng. Cửa cuốn vẫn đóng, nhưng bảng hiệu và đèn trang trí đã sáng rực. Họ cho biết đã có mặt từ sáng sớm, kiên nhẫn xếp hàng để mua bằng được.